Manglende ydmyghed kan koste ledere dyrt

Der udspiller sig i øjeblikket et teknologisk våbenkapløb, hvor de største virksomheder investerer massivt i kunstig intelligens og kapacitet til at behandle store mængder data. Men i bedste fald giver det kun en lille fordel, og i værste fald kan det føre til handlingslammelse, hvis alle beslutninger skal analyseres på kryds og tværs, inden de bliver ført ud i livet.

Sådan lyder budskabet fra britiske Julian Birkinshaw, der er professor i Strategi og Iværksætteri og en af de mest indflydelsesrige ledelseseksperter på globalt plan. Han mener, at ledere skal turde lytte til deres mavefornemmelse i stedet for at tro, at teknologien kan løse alle deres udfordringer.

Det gælder også for brugen af kunstig intelligens i virksomheder. Her tilhører Julian Birkinshaw tilhører dem, der mener, at menneskets intuition og følelsesliv ikke kan erstattes af algoritmer, uanset hvor komplicerede de bliver.

»Kunstig intelligens har haft stor indflydelse på forretningsverdenen, men det bliver primært brugt til at automatisere allerede eksisterende processer eller til at løse nogle meget afgrænsede opgaver,« forklarer Birkinshaw, der peger på, at det er langt dyrere og mere usikkert at få en konkurrencefordel ved at investere i teknologi frem for at prøve at adskille sig fra sine konkurrenter.

»Som virksomhed bør du begynde at lede efter det, der får dig til at skille dig ud, og det er den menneskelige bedømmelse og den følelsesmæssige forbindelse til kunder og medarbejdere, der gør det,« siger Birkinshaw, der kommer til København til november som hovedtaler på konferencen Ledelse der styrker.

Han nævner blandt andet virksomheder som BMW, Apple, Harley-Davidson og Lego, der alle har været dygtige til at skabe en følelsesmæssig forbindelse til deres kunder.

For meget data er lammende

I sin seneste bog Fast/Forward skriver Julian Birkinshaw, at de ledere, der i stigende grad sætter deres lid til data, når de skal træffe beslutninger, overser, at kvantificerbare undersøgelser både kan være misvisende og paralyserende for en organisation.

»I takt med at information i stigende grad bliver allestedsnærværende og søgeomkostningerne falder, mindskes teknologiernes evne til at sikre moderne organisationer et forspring. På virksomhedsniveau ender vi med analyselammelse, endeløse diskussioner og en bias over for rationale, videnskabelige beviser på bekostning af intuition eller mavefornemmelse,« står der i Fast/Forward, der er skrevet i samarbejde med den svenske ledelsestænker Jonas Ridderstråle.

Tendensen kan findes i alle brancher, men ledere med en teknisk eller naturvidenskabelig baggrund er særligt tilbøjelige til at skulle analysere sig frem til den perfekte slagplan i stedet for at handle på baggrund af deres intuition. Det skyldes deres uddannelse, hvor de er skolet i at tænke i processer og struktur, forklarer Birkinshaw.

»Nu generaliserer jeg, men sådan er ingeniørers verden overordnet, så at handle på baggrund af sin intuition eller mavefornemmelse kommer ikke naturligt til ingeniører,« uddyber Birkinshaw.

Ifølge ham er det rationelt at planlægge grundigt, hvis man kan forudsige udviklingen i fremtiden, men med undtagelse af ganske få virksomheder, der eksempelvis er ejet af staten, er det stort set umuligt. Derfor er det sikrere hele tiden at handle og så justere sin adfærd efter behov. Birkinshaw kalder denne tilgang for et adhockrati i modsætning til paradigmet om et meritokrati, hvor en virksomhed baserer sine handlinger på grundig forberedelse og analyser.

»Der er to måder at gøre fremskridt i den moderne verden: Den typiske er, at du analyserer dig frem til en plan og derefter handler, men en bedre løsning er, at du eksperimenterer og bevæger dig fremad i små skridt. Ved at bruge feedback fra markedet kan du så evaluere dine næste skridt. Sådan har iværksættere altid gjort; de er gået over floden fra trædesten til trædesten i stedet for først at bygge den perfekte bro,« siger Julian Birkinshaw.

Der er brug for ydmyge ledere

Intuition er dog ikke den eneste menneskelige egenskab, som ledere bør dyrke. Der er i høj grad brug for mere ydmyge ledere, som er opmærksomme på deres egne svage punkter, så de undgår at blive ofre for »Ikaros-paradokset«, der er centralt i Birkinshaws bog Fast/Forward.

Ikaros er en græsk sagnfigur, der byggede sine egne vinger af fjer og voks, men som fløj for tæt på solen og styrtede i havet, da varmen smeltede vokset. Sagnet er en metafor for farerne ved at blive overmodig, og i en forretningsmæssig sammenhæng sker det ofte for virksomheder, der bliver grebet af deres egen succes.

»Alle succesfulde virksomheder når på et tidspunkt dertil, hvor de begynder at tro på deres egen hype. Derfor er det vigtigt at have den rigtige selvforståelse og ydmygheden til at forstå, at selvom vi er virkelig gode nu, er det helt muligt, at det ikke altid vil være tilfældet,« siger Birkinshaw.

Elon Musk personificerer Ikaros-paradokset

Ledere med en teknisk baggrund har ifølge Birkinshaw både en tendens til at overvurdere betydningen af rationelle og datadrevne beslutninger og en stærk tiltro til deres egne teknologiske evner, der gør dem sårbare over for Ikaros-paradokset. Elon Musk indkapsler ifølge Birkinshaw begge sider, da han først har fået enorm succes med sine virksomheder, men nu er ved at trække Tesla imod afgrunden med sin stædige tro på egne evner.

»Ingeniører er på forkant med den teknologiske udvikling og utroligt gode til at omfavne ny teknologi. Det er en del af deres DNA. Så de bliver måske ikke forblændede af teknologi, men de kan blive fanget af deres egen selvtillid, fordi de stoler på, at deres viden og kompetencer i sidste ende kommer til at redde dem,« fortæller Julian Birkinshaw.

Hans bedste råd til alle ledere er derfor, at de skal kende sig selv, og hvis ydmyghed for eksempel ikke er deres stærke side, skal de sørge for at omgive sig med medarbejdere, der kan trække dem i den retning.

»Du er nødt til at være tilstrækkeligt selvbevidst til at indse, at du faktisk gør livet sværere for dig selv«.

Artiklen er oprindeligt offentliggjort på universe.ida.dk.