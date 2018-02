Lise Kingo får ærestitel for social ansvarlighed og ledelse

Lise Kingo, tidligere topchef os Novo Nordisk og nuværende administrerende direktør og frontfigur for FN’s Global Compact er netop blevet årets Æresalumne på CBS. Hæderen tildeles hun for sit virke for CSR – corporate social responsibility, sine ledelsesværdier og sin karriere, der gør hende til rollemodel for både mænd og kvinder.

Det er tredje gang, CBS udnævner en æresalumne. Sidste år gik prisen iværksætteren og kokken Claus Meyer, og i 2014 fik revisor Andreas Nicolaisen titlen.

Luk faktaboks Udvid faktaboks Sådan bliver man æresalumne Copenhagen Business School (CBS) er stolt af alle sine alumner og ønsker at vise en særlig anerkendelse over for kandidater, der på ekstraordinær vis har udmærket sig gennem deres karrierer. Den årlige æresalumnepris anerkender fremtrædende alumner, der har skabt positiv omtale af CBS, og prisen er en anerkendelse af deres værdifulde bedrifter og resultater.

Æresalumneprisen hædrer alumner, der har:

• En grad fra CBS

• Bidraget positivt til det danske og/eller internationale samfund

• Involveret sig i CBS efter dimissionen

• En professionel og anerkendelsesværdig karriere i den offentlige eller private sektor

Titlen som Æresalumne tildeles af CBS, og overrækkes på den årlige Alumni Day. I år 24. maj.

Ifølge rektor Per Holten-Andersen, skal uddelingen af æresalumner være unik.

»Det skal være oplagt, at vi giver den ud. Til dem, der er one of a kind.«

Om udnævnelsen til CBS Æresalumne 2018 siger rektor Per Holten-Andersen:

»Lise Kingo er en af de alumner, vi er særligt stolte af. Hun er en rollemodel, ikke bare som kvinde og dansker i en international topstilling, men i kraft af de ledelsesværdier hun repræsenterer. Hun har gennem sin karriere arbejdet i krydsfeltet mellem social responsibility og ledelse, som også er centralt for CBS’ værdier i dag.«