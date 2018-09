Lederen skal udvikle talent

Sidste uges dilemma handlede om afdelingschefen Magnus, der har den dygtige specialist Karen i sin afdeling. Karen havde netop været på efteruddannelse, og hun har nu bedt Magnus om at blive forfremmet til en ledig stilling som teamleder i afdelingen. Den administrerende direktør, Mads, har også foreslået Magnus at forfremme Karen.

Magnus er meget i tvivl om, hvad han skal gøre, da han ser Karen som en rigtigt dygtig specialist, men absolut ikke som en leder.

Ledelsesrådgiver hos Lederne Bjarne Henning Jensen forklarer, at det for Magnus først og fremmest handler om at finde ud af, hvor Karens ønske kommer fra.

»Han skal tage en samtale med Karen, hvor han spørger hende, hvorfor hun gerne vil fravælge sin specialistrolle for at blive leder, og hvad hun forventer af et lederjob. Han skal få Karen bekræftet i, at hun er en rigtigt dygtig specialist og få vist hende den videre karrierevej, for eksempel ved at tegne et billede af de nye og spændende udviklingsmuligheder, der ligger klar til Karen i hendes nuværende stilling,« siger Bjarne Henning Jensen.

Han vælger derfor løsning nummer 3, hvor Magnus ikke forfremmer Karen, men til gengæld giver hende nye, spændende specialistopgaver.

»Som leder er det Magnus’ opgave at styre og styrke Karens talent. Han skal udvikle det ved at motivere Karen til at blive endnu bedre inden for sit felt og sikre, at hun ikke mangler motivation og nye udfordringer. Ved at give hende nye opgaver, der er skræddersyet til Karen, viser Magnus hende også, at han sætter stor pris på hende som medarbejder,« forklarer Bjarne Henning Jensen.

Derudover foreslår ledelsesrådgiveren, at Magnus foreslår Mads, at virksomheden udvikler et karrierespor for specialister og for eksempel får seniorspecialister, der rangerer på lige fod med teamledere.

Kilde: Lederne / lederne.dk