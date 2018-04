Ledelse à la Matador – fra Arnesen til Skjern

Der er mange gode grunde til, at jeg – ligesom rigtigt mange andre danskere – trofast lørdag efter lørdag sidder klar foran TV-skærmen for at se Matador på DR. TV-serien, som blev vist første gang for 40 år siden, tåler i den grad endnu et gensyn, og selv om jeg ikke kan påstå, at jeg bliver det mindste over­rasket over, hvad der sker i serien, er der alligevel et eller andet forunderligt trygt og hyggeligt ved nok en gang at følge livets gang i Korsbæk. Og oplevelsen bliver ikke ringere af, at jeg udmærket ved, hvad der sker både i det igang­værende og kommende afsnit.

Men ud over gensynets glæde er der, som jeg talte med en lederkollega om for nylig, en anden rigtigt spændende dimension i Lise Nørgaards lille stykke danmarkshistorie: Matador er nemlig i høj grad også en serie om ledelse med tidstypiske eksempler på virksomhedsledelse og drømmen om at blive selvstændig.

Der er selvfølgelig de helt oplagte figurer at tage fat på: Mads Andersen Skjern som eksemplet på en uhyre foretagsom forretningsmand med et unikt blik for at se muligheder, hvor andre ser begrænsninger. I stedet for at begræde starten på Anden Verdenskrig og Tysklands invasion i Danmark, øjner han straks en kærkommen mulighed for at udvide sortimentet i sin butik med mørklægningsgardiner, der dernæst ryger over disken i stort antal. Havde han drevet forretning i 2018, var han givetvis den første til at spotte de bedste og mest unikke muligheder i digitaliseringen, og han ville disrupte hele tøjbranchen!

Der er som den diametrale modsætning til Mads Skjern manufakturhandler Albert Arnesen, der fremstår som eksemplet på en uduelig og snobbet chef, som i alt for høj grad har været vant til, at kunderne kom af sig selv og derfor slet ikke er gearet til at tackle konkurrencen, da der pludselig åbner en ny tøjbutik i byen.

Og der er bankdirektør Hans Christian Varnæs, som jeg vil betegne som en lettere distræt, humoristisk og ikke-autoritær leder, der evner at holde skruen i vandet i Korsbæk Bank på trods af konkurrencen fra Omegnsbanken. Han er svær ikke at holde af og respektere.

Men der er også en lang række andre, sjove ledertyper i det øvrige omfattende persongalleri. Det er for eksempel et sjovt studie i køkkenledelse at følge Laura og den måde, hun leder og fordeler arbejdet på i det Varnæske køkken – loyalt accepterende skiftende meldinger og luner fra herskabet, men til gengæld med meget kort lunte over for diverse mere eller især mindre kompetente stuepiger.

Jeg har også en svaghed for Severin Boldt, der pudsigt nok bliver omtalt som tjener Boldt, men vel alt andet lige også er Jern­banerestaurantens daglige leder. Han er lige så glad for øl og cigaretter som sine kunder, og Boldt kender i øvrigt stam­gæsternes smag og behov til perfektion – ikke kun når det gælder øl, ål og smørrebrød, han ser også forretningsmuligheder under krigen ved at sælge rationeringsmærker.

Og så er der jo Agnes Jensen, der starter som stuepige i Varnæs’ hjem, men bliver en uhyre driftig selvstændig med en voksende forretning. Begyndelsen til ejerledertilværelsen er med opmaskning af strømper hjemme i stuen – og ender med en større forretning og aktier og medejerskab i Skjerns Magasiner blandt andet takket være den selvtillid, en smule frækhed, stor flid og tydelige forretningsmæssige ambitioner, som blandt andre Mads Andersen Skjern slet ikke kan stå for. Egenskaber, som jeg ved, at mange selvstændige anno 2018 er helt enige om, fortsat er alfa og omega for at lykkes, hvis man vil have fod under eget bord.

Matador er således et fint lille studie i ledelse i 1930erne og 1940ernes Danmark med masser af hyggelig inspi­ration – både til, hvordan man kan gøre, og bestemt også til ledelse, som jeg ikke vil anbefale kopieret!

Vibeke Skytte er direktør i interesseorganisationen Lederne