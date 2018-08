Køn betyder 123 procent lønforskel hos britiske topchefer

Det kan ikke overraskende betale sig at være topchef i de største koncerner i Storbritannien. Især hvis du er mand. Det viser en ny opgørelse foretaget af Chartered Management Institute (CMI) for The Sunday Times.

De mandlige topchefer i de britiske FTSE 100-virksomheder – de 100 børsnoterede selskaber på London Stock Exchange med den største markedsværdi – kunne således ifølge tallene hente en samlet årsaflønning på 5,8 mio. britiske pund i snit. Det svarer til 48,3 mio. kroner. Til sammenligning kunne de kvindelige topchefer i FTSE 100-virksomhederne notere en samlet løn på »blot« 2,6 mio. pund – svarende til 21,7 mio. kroner.

Dermed står mændene i de øverste luftlag i det britiske erhvervsliv altså med en lønningspose, der er 123 procent tungere end kvindernes. Forskellen er mindst, når man udelukkende sammenligner kønnene på grundlønnen. Her er der 12 procent forskel til fordel for mændene. Bonusser er der 36 procent forskel på, og 75 procent for langsigtede incitamentsprogrammer.

Den højest betalte mandlige chef i opgørelsen var Jeff Fairburn fra Persimmon, der bygger huse. Han tjente i alt 47 mio. pund. Den bedst betalte kvindelige var medicinalselskabet GlaxoSmithKlines Emma Walmsley med en årsløn på 4,9 millioner pund.

Opgørelsen fra CMI kommer i øvrigt blot en uge efter en anden opgørelse, der blandt andet viste, at der var lige så mange topchefer ved navn Dave, som der var kvindelige topchefer blandt FTSE 100-selskaberne.