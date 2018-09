Klumme: Unge skal klædes på til livet som iværksætter

For nogle uger siden læste jeg i Berlingske Business om tre unge tøjiværksættere, som på kort tid har opnået kæmpe succes. Det var i første omgang selve succeshistorien, som fangede mig, men den illustrerede samtidig en bemærkelsesværdig beslutsomhed, der startede det hele for iværksætterne.

»Nu gør vi det sgu,« var de forløsende ord, der satte processen i gang fra en tanke, der havde rumsteret i hovederne på de tre unge mænd, til her tre år efter, hvor millionerne ruller ind på kontoen.

Stadigt flere unge får lyst til at prøve kræfter med iværksætteri. Medierne bringer rigtigt mange inspirerende succeshistorier, eksempelvis fortællingen fra blandt andet TV2 Lorry og Berlingske i sommer om 14-årige Marius, der er næsten blind, men trods sit handicap driver sin egen isbod i Torslunde ved Ishøj. Jeg har også for nylig læst om 15-årige Martin, der allerede har lanceret flere webshops, som han driver fra sit værelse. Fælles for begge teenagedrenge er, at forretningerne passes sideløbende med deres skolegang.

Et andet eksempel på en helt fantastisk iværksætterhistorie er Årets Leder 2014, lakridsproducenten Johan Bülow, der allerede som tiårig drev et mobildiskotek, og som 14-årig åbnede en strandkiosk og fik sit første CVR-nummer. Kendetegnende for både Johan Bülow og én af de førnævnte unge iværksættere er, at forældrene også har været iværksættere. Dermed har de haft rollemodeller at spejle sig i og lære af, hvilket helt sikkert har været medvirkende til, at de har turdet løbe risikoen og springe ud med egen virksomhed.

Men selv om der er mange unge iværksættertalenter, som driver en forretning – ofte sideløbende med skolegang enten på grundskoleniveau eller på en videregående uddannelse – oplever jeg også, at der er mindst lige så mange, der har en god idé og talent for iværksætteri, men som ikke tør sige de forløsende ord »nu gør vi det sgu«. Ofte mangler modet, fordi de ved for lidt om, hvad det kræver at søsætte en forretningsidé.

Som en ung kollega, der har en lille selvstændig virksomhed ved siden af sit job, for nylig sagde til mig: »Jeg synes, det er svært. Jeg har ikke rigtig nogen viden om, hvordan man griber det an«.

Det er vitalt for Danmark, at vi ikke taber gode ideer og potentielle dygtige iværksættere på gulvet, fordi de mangler viden eller mod. Derfor glædede det mig at se artiklen i Berlingske Business for et par uger siden med overskriften »Opråb: Unge iværksættere skal plejes på samme måde som sportstalenter«. Her læste jeg, at to af medlemmerne fra regeringens iværksætterpanel, serieiværksætter og næstformand i B&Os bestyrelse Juha Christensen og Anne-Marie Finch, der er HR-chef i Trustpilot, ønsker at gøre op med, at alt for mange ikke tør tage chancen ved at springe ud som iværksætter eller tage job i en nyetableret virksomhed.

Juha Christensen og Anne-Marie Finch har derfor i et oplæg til landets politikere foreslået, at grundskolen og ungdomsuddannelserne får større fokus på at opdage og udvikle iværksættertalenter og ikke mindst, at Danmark får et særligt eliteforløb for unge iværksætterhåb på ungdomsuddannelserne á la det, vi allerede kender fra unge elitesportsfolk.

Det er en rigtigt god idé, for der er mange unge, som drømmer om en karriere som selvstændig, men har brug for viden og værktøjer til at etablere sig. Og i lighed med alle andre former for talentudvikling, som vi kender fra sportsverdenen eller større virksomheder, er det en ganske glimrende idé at sætte øget fokus på talenter inden for iværksætteri ved f.eks. at give dem mulighed for at arbejde med iværksætterprojekter, hvor der indgår vigtige elementer som strategi, økonomi og ikke mindst ledelse.

Det gælder nemlig om at støtte og styrke de unge, så de ikke kun har modet, men også den nødvendige basisviden, før de højt og klart kan sige »nu gør vi det sgu«!