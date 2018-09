Klumme: Husk nu at kigge op fra regnearket

Når jeg som leder træffer beslutninger af mere vidtrækkende, strategisk karakter, sker det altid baseret på fakta og tal. Det handler om at indhente den fornødne viden, lytte til medarbejdere, lederkolleger og samarbejdspartnere – og, hvis der er modstridende holdninger, at høre alle sider i en sag. Og så handler det i meget høj grad om at få alle afgørende beslutninger, jeg skal træffe af økonomisk og strategisk karakter, regnet grundigt igennem.

Jeg tror ikke, at jeg i min tilgang til beslutningsgrundlag adskiller mig væsentligt fra andre ledere. Men foranlediget af en nyere bog er jeg kommet til at tænke på, om vi som ledere i for høj grad bliver forblændet af tal og algoritmer, når vi træffer beslutninger og dermed måske nogle gange glemmer at følge mavefornemmelsen?

Bogen, jeg hentyder til, har titlen »Sensemaking: Et forsvar for menneskelig intelligens«. Den er skrevet af direktøren i konsulenthuset ReD Associates, Christian Madsbjerg, og udkom sidste år. Bogens pointe er, at verdens ledere har forelsket sig så meget i kunstig intelligens og algoritmer, at de har glemt deres egen særlige evne til at gøre det, som kun mennesker kan; nemlig at mærke verden.

Christian Madsbjerg anbefaler ledere at luge ud i de hårde data, når de træffer beslutninger, og i højere grad trække på humanistiske og samfundsvidenskabelige redskaber hentet fra blandt andet filosofien, sociologien, litteraturen og historiens verden.

Data giver ikke svaret på alt

»Jeg har rådgivet virksomheder i over 20 år nu og oplever klart, hvordan ledere i dag har flere og flere teknologiske og databaserede forklaringer på ting og fænomener, som i virkeligheden handler om kulturelle eller sociale forhold. Verden bliver i dag opgjort i så mange tal og data, at der er ved at opstå en tro på, at de kan give os svaret på alting. Og det bekymrer mig,« sagde Christian Madsbjerg for nylig i anledning af bogudgivelsen i et interview med Ledernes digitale tidsskrift Ledelse i Dag.

Ifølge Christian Madsbjerg er det ikke i sig selv problematisk, at ledere, politikere og andre beslutningstagere bruger data og teknologiske modeller, når de træffer beslutninger. Udfordringen er, mener han, at de læner sig mere og mere entydigt op ad tal og data.

»Når man sælger varer og ydelser på markeder, som er anderledes end ens eget, er det afgørende, at man til bunds forstår den verden, man forsøger at sælge til. Det kræver, at man kan sætte sig ind i andres verden og indebærer helt andre redskaber end dataanalyser og big data. Men det er desværre de redskaber, som mange ledere bruger i dag,« lød det fra Christian Madsbjerg.

Stadig snusfornuft i virksomheder

Jeg vil ikke påstå, at Christian Madsbjerg ikke har en pointe, og jeg er enig i, at beslutninger, som entydigt er truffet på baggrund af regneark eller big data, risikerer at bære præg af manglende viden om kulturer, sociale forhold eller menneskelige relationer. Jeg tror også, at mange virksomheder i dag fortsat er så snusfornuftige, skræmt af blandt andet af finanskrisen, at de nogle gange i for høj grad går både med livrem og seler og får alt beregnet ned til mindste decimal.

Bogens tema er således relevant. Men helt grundlæggende oplever jeg ikke en modsætning mellem på den ene side at ønske det mest nøjagtige datagrundlag for sine beslutninger og på den anden at »mærke verden« og have et opmærksomt blik på kulturelle og sociale forhold. Og jeg kender personligt kun ganske få ledere, som jeg mistænker for sjældent at kigge op fra Excel-arket!

Tværtimod – og heldigvis – ser jeg en stadigt stigende tendens til, at ledere prioriterer at udvide horisonten inden for eksempelvis kultur og naturvidenskab. De prioriterer også at komme ned »i maskinrummet« og sikre sig forståelse for arbejdsgange og opgaveløsning i virksomheden, samt – og ikke mindst – forståelse for det marked og den verden, virksomheden er en del af.

Vibeke Skytte er direktør i interesseorganisationen Lederne