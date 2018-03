Karriererådgiver: Mange oplever en identitetskrise på deres arbejde

Selv efter flere år på arbejdsmarkedet tvivler mange på, om de er landet på rette hylde. Det rette job eller firma? Den rette branche? For forventninger og virkelighed svarer ikke altid præcist til hinanden. Hos karriererådgiverne i Ingeniørforeningen, IDA modtager de mange henvendelser fra medlemmer, der er bekymrede for, om de nu også har valgt rigtigt.

-Det er ganske normalt at opleve en faglig identitetskrise, når man har været en årrække i det samme job, siger karrierekonsulent i IDA, Sanne Mattebjerg.

Faktisk er det et sundhedstegn og en god anledning til at stoppe op og tænke sig om. For det kan være et tiltrængt startskud til mere grundige overvejelser om, hvad man egentlig vil, siger hun.

-Det er her, du har muligheden for aktivt at tage kontrol over din karriere og finde frem til det, du helst vil bruge dit arbejdsliv på. Måske finder du endda dit talent i denne granskningsproces, siger hun.

Identitetskrisen kan meget vel udspringe af, at man ikke har været helt afklaret med, hvad man egentlig gerne vil arbejde med, eller ikke har haft et præcist billede af jobbets indhold.

-Og det giver jo god mening, for virkeligheden på arbejdsmarkedet stemmer ikke altid overens med de forestillinger, man har gjort sig i løbet af uddannelsen og tidligere i livet, siger Sanne Mattebjerg.

INVITER CHEFEN TIL MØDE

Er man ramlet ind i sådan et faglig identitetskrise - eller vil man bare gerne tage temperaturen på sin faglighed - er det en god idé at lave en kompetenceafklaring og herefter prioritere sine kompetencer. Det er en systematisk måde, at finde frem til sine styrker på. Man skal ikke kun tænke over det, man allerede kan, men også over det, man gerne vil. I processen er kompetenceprofilen et godt værktøj.

Herefter sidder du med en form for skitse for, hvordan dit fremtidige arbejdsliv kan se ud. Nu kan du så arbejde på at ændre ting på din nuværende arbejdsplads, så du får flere opgaver, der interesserer og motiverer dig.

- Det kan være til en MUS, men det kan også være i løbet af året, hvor du byder ind på de opgaver, du synes, er sjove. Eller du kan invitere din chef til et møde, hvor du fortæller om dine overvejelser. Er det ikke muligt at få ændret dit jobindhold, så må du overveje, om du skal ud og finde et andet job, siger Sanne Mattebjerg.

”TRAMPOLINJOB” KAN VÆRE VEJEN FREM

Karriererådgiverne hos IDA anbefaler, at man i de første år af karrieren sørger for at bruge sin specialisering fra uddannelsen. Det kan nemlig være en ulempe at blive generalist for hurtigt, fordi man udvander sine specialistkompetencer og kan blive overhalet indenom af mere specialiserede medarbejdere. Man skal dog ikke fortvivle, hvis man ikke lige er havnet i en specialiststilling, hvor man arbejder med sin faglighed, eller i det hele taget i det job, man ønsker sig.

- Du har ikke ”arbejdet dig op i et hjørne”, men det vil givetvis kræve hårdt arbejde, en del kaffemøder og tålmodighed, før du kan rykke videre til et job, som stemmer bedre overens med det, du kan og vil, siger Sanne Mattebjerg.

Hun peger på, at et såkaldt ”trampolinjob” kan være en løsning - altså et job, hvor man går lidt på kompromis med drømmene, men som på sigt gør en i stand til at springe hen til det, man helst vil. Samtidig skal man huske, at drømmejobbet kan ændre sig undervejs.

- Det samme gør teknologi, samfund og arbejdsmarked. Det bedste, man kan gøre er derfor at stoppe op og tage temperaturen på sin karriere ind imellem. Så kan man tage en faglig identitetskrise i opløbet, siger Sanne Mattebjerg.

Oprindeligt bragt på universe.ida.dk.