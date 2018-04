Jobbet giver muligheder for at netværke

Sidste uges dilemma handlede om Christian, der gennem fem år har været leder af en dagligvarebutik. Nu er butikken lukket. Christian blevet afskediget og får dagpenge, men han har det skidt med ikke at have et arbejde at stå op til.

En dag bliver han tilbudt et job som butiksassistent i en af nabobutikkerne men ved ikke, om han bør tage et job på et lavere niveau, fordi jobbet vil tage tid fra hans jobsøgning.

Karriererådgiver hos Lederne Anne Nørskov Hellesøe er til gengæld ikke i tvivl. Han skal vælge løsning 2 og takke ja til jobbet og samtidig lede videre efter det butikschefjob, han gerne vil have.

Hvis han tager jobbet, bliver han i sin branche, og det bliver kendt i virksomheden, at han er ambitiøs. Som butiksassistent er der gode muligheder for at blive forfremmet til butikschef, forklarer hun.

Hun mener ikke, at jobbet vil være nogen væsentlig hindring for hans jobsøgning.

Der er mange måder at søge job på. Hvis han går på dagpenge, er han tvunget til at søge job regelmæssigt. Hvis han derimod arbejder, kan han være mere kræsen med, hvad han vil søge, og han får samtidig et netværk, han kan bruge. Nogen siger, at det er et fuldtidsjob at søge job, men det er jeg ikke enig i. Der er masser af mennesker, der søger job, mens de har fultidsarbejde, siger Anne Nørskov Hellesøe.

Hun kender til mange eksempler på, at jobsøgningen faktisk går lettere, når man er i arbejde.

For det første vil det sikkert gøre noget godt ved hans selvforståelse og selvrespekt, at han er i arbejde. Det vil gøre det lettere for ham at sælge sig selv. Samtidig kan man sagtens forestille sig, at jobbet vil give ham energi til at skrive ansøgninger, uddyber hun.