Jernmanden løb med 102 mio. kr. i investeringer

Han solgte reservedele til rulleskøjter i gymnasietiden, har siden sagt nej til et job hos Goldman Sachs, gennemført en ironman og vundet en europæisk iværksætterpris.

Jeppe Rindom, 40-årig medstifter af og topchef for fintech-startuppen Pleo, er netop kommet over målstregen og har sikret virksomheden 102 mio. kr. i en investeringsrunde med den førende svenske venturefond Kinnevik, som også har investeret i Zalando og MTG, i spidsen.

Luk faktaboks Udvid faktaboks BLÅ BOG: JEPPE RINDOM 40-årige Jeppe Rindom er uddannet fra CBS, hvor han havde et praktikophold hos Goldman Sachs. 2004-2005 var han ansat hos konsulentvirksomheden McKinsey. Jeppe Rindom var konsulent hos Carnegie Investment Bank i perioden 2005-2006 og vice president for FIH fra 2006 til 2009. Han stod i spidsen for børsnoteringen af ingrediensvirksomheden Chr. Hansen i 2010 og var fra 2013-2014 adm. direktør for Nodes, som udvikler apps til virksomheder. Sammen med Niccolo Perra stiftede han i 2015 den finansielle tjeneste Pleo, hvor Jeppe Rindom i dag er adm. direktør. Begge har en fortid hos det danske startup Tradeshift, som i dag har base i Silicon Valley og er tre mia. kr. værd. Jeppe Rindom bor med sin kæreste på Frederiksberg. Sammen har de to drenge på henholdsvis tre og seks år.

Jeppe Rindoms karriere startede i tiden på CBS, hvor han havde et praktikophold hos Goldman Sachs. Siden har han været konsulent hos McKinsey og stået i spidsen for børsnoteringen af ingrediensvirksomheden Chr. Hansen. Nu er han administrerende direktør for fintech-virksomheden Pleo, som er en finansiel tjeneste, hvor virksomheder kan registrere deres udgifter. Derudover er han heller ikke bange for at blande sig i samfundsdebatten.

Jeppe Rindom har adskillige gange skrevet klummer og udtalt sig til pressen om udenlandsk arbejdskraft, da han mener, at høje skatter og leveomkostninger i Danmark gør det svært for virksomheder at tiltrække arbejdskraften uden for EU, der ellers er nødvendig for fintech-virksomheder, som ligger i spændingsfeltet mellem finans og IT. Derudover har Jeppe Rindom sået tvivl om, hvorvidt investorfradraget giver et stort nok incitament for investorer til at kaste penge i startup-selskaber.

Trods interessen for samfundsdebatten ser Jeppe Rindom ikke sig selv gå i iværksætterkollegaen Tommy Ahlers' fodspor som politiker. Men han synes, det er vigtigt at blande sig, da der er tale om forhold, der har betydning for hans virksomheds fremtid - også for samfundets og hans børns fremtid. I stedet vil han gerne give sig i kast med et projekt, som har større samfundsrelevans, f.eks. med udgangspunkt i hvordan folkeskoleelever kan få identitet og selvstændighed på skoleskemaet.

Der er tale om kvaliteter, som han selv kunne have nydt godt af, da han skulle vælge karriere. Jeppe Rindom forklarer, at der for en ambitiøs studerende på CBS ikke var en karrieremulighed, der hed iværksætter. Man skulle hellere være konsulent eller investment banker, men efter at have prøvet kræfter med begge dele måtte Jeppe Rindom sande, at det ikke var den vej, han ville.

»CBS skabte indirekte nogle forventninger til os studerende med høje gennemsnit, og det gjorde, at jeg mistede det, jeg brændte for. Selv om jeg trivedes som konsulent, var det bare ikke det, jeg skulle,« siger Jeppe Rindom - som mener, at han nok hurtigere havde indset, at hans livsbane var iværksætteri, hvis der havde været et større fokus på selvstændighed og identitet op gennem folkeskoleårene.

Udover at være administrerende direktør for Pleo har Jeppe Rindom bestyrelses- og investorroller i November First, Fenris Motorcycles, Optiware og YWC, som er blevet opkøbt af Ironman.