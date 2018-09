IT-topchef erkender: Min opførsel har været ude af proportioner

Linux-stifter Linus Torvalds søger nu professionel hjælp for at kunne håndtere sin vrede fremover.

Teslas topchef Elon Musk er ikke den eneste tech-frontfigur, der i tide og utide har svært ved at styre temperamentet.

Svensk-finske Linus Torvalds, der står bag styresystemet Linux, sendte i går en lang og undskyldende e-mail ud til Linux kernels programmører på Linux kernels mailingliste, skriver ZDNet i dag.

Linux kernel er selve kernen i flere styresystemer, blandt andet Android, Chrome OS og selve Linux styresystemmet, og her har Torvalds selv siddet i spidsen for udviklingen i mange år.

I e-mailen, der starter ud med en noget lang gennemgang af ugen, kryber Linus Torvalds til sidst til korset og erkender mange års dårlig opførsel over for netop programmører i Linux kernel. Som konsekvens af sin egen opførsel har han besluttet at tage noget tid væk fra virksomheden, og hans opførsel har angiveligt været så slem, at topchefen har besluttet sig for at få professionel hjælp til at lære at styre sin adfærd.

»Jeg er ikke en følelsesmæssigt empatisk person, og det kommer nok ikke som en stor overraskelse for nogen (...) Flere har i denne uge konfronteret mig med min livslange manglende forståelse for andres følelser. Mine voldsomme e-mail angreb har både været uprofessionelle og ude af proportioner. Specielt de gange, hvor angrebene er blevet personlige. Jeg ved nu, at dette ikke er OK, og jeg er virkelig ked af det,« skriver han blandt andet i e-mailen.

Ifølge ZDNet, har Torvalds i de næsten 30 år, han har arbejdet med styresystemet, været kendt for sine udbrud over for programmører og andre, der ikke levede op til hans høje forventninger. Mediet kalder derfor erkendelsen forbløffende.

Linus Torvalds startede Linux i 1991, hvor han via internettet bad andre programmøre om komme med input til Linux kildekoden, der lå offentligt tilgængelig. I dag foregår udviklingen af Linux-kernen - Linux kernel - i et internationalt miljø af interesserede programmører, og det er dem, Linus Torvalds har sendt en officiel undskyldning ud til.