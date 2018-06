Hvornår er en stressramt medarbejder klar til at genoptage jobbet?

Normalt – hvilket vil sige, når der ikke står uge 24 i kalenderen – bor der lige knap 40.000 mennesker på Bornholm. Men fra i morgen og resten af ugen vil indbyggertallet på klippeøen i Østersøen blive sådan cirka tredoblet, når flere end 100.000 danskere sætter kursen mod den ottende udgave af Folkemødet i Allinge.

Selv har jeg også fornøjelsen af for andet år i træk at skulle være en del af denne store holdnings- og diskussionsfestival, og jeg føler mig helt sikker på, at jeg også i år vender hjem fra Folkemødet beriget med ny viden og erindringen om møder med mange interessante danskere.

Jeg håber at få tid til at høre debatter om flere forskellige emner de kommende dage. Men mit besøg på Folkemødet i år er i høj grad centreret om en af det moderne arbejdslivs allerstørste udfordringer og en af de problemstillinger, som lederne på de danske virksomheder i høj grad forholder sig aktivt til i disse år, nemlig stress.

Én ting er helt sikkert: Stress er én af de ledelsesopgaver, som i den grad bliver taget meget alvorligt.

Dels ser jeg meget frem til som tilhører at blive beriget med ny viden, når stress kommer på dagsordenen på Folkemødets nye Ledelsesscene under overskriften »Stress – hvor kommer det fra? Og kan vi slippe af med det?«.

Og dels har jeg selv fornøjelsen af at skulle deltage i en debat, hvor omdrejningspunktet er spørgsmålet, om »digital detox er løsningen på stress-epidemien«. Her vil vi blandt andet diskutere, hvilke konsekvenser vores digitale vaner har for vores mentale sundhed.

Ér en del af forklaringen på de mange stresstilfælde det faktum, at vi næsten alle går rundt med smartphonen i baglommen eller tasken, og at vi er blevet det, som nogen kalder »digitale stofmisbrugere«, fordi vi konstant er tilgængelige og bærer rundt på vores arbejdsmail – også, når vi er på weekend, på ferie eller på vej i seng?

Når stress interesserer mig så meget, og når jeg går så langt som at kalde det »en af det moderne arbejdslivs allerstørste udfordringer«, er der flere årsager. Tallene taler et klart, tydeligt og uhyggeligt sprog i forhold til de mange tusinde danskere, som har følt sig stresset eller ligefrem været sygemeldt med stress.

For bare at tage ét af de mange tal fra statistikbanken kan man se, at 19 procent af de beskæftigede i Danmark ifølge Sundhedsstyrelsen har et højt stressniveau. Fra Ledernes undersøgelser ved vi desuden, at to ud af tre ledere har haft en samtale med en eller flere medarbejdere om stress.

Når jeg mødes med ledere fra både store og små virksomheder – og både ledere på højeste og mellemlederniveau – hører jeg ofte, hvor stærkt optaget de er af bedst muligt at håndtere medarbejdernes stress. Og mange stiller spørgsmålet, hvordan man som leder sikrer, at de stressramte medarbejdere kommer hurtigt tilbage på jobbet.

Det sidste spørgsmål er et af dem, jeg glæder mig til at diskutere og forhåbentlig blive endnu klogere på de kommende dage på Bornholm. Set fra min stol – og ud fra de erfaringer, jeg selv har – er det ofte meget vanskeligt at vurdere, hvornår en medarbejder er klar til at genoptage sit job helt eller delvist i kølvandet på en lang sygemelding med stress.

Det er vigtigt, at man ikke er sygemeldt i længere tid, end det er nødvendigt. For fravær fra en arbejdsplads betyder også, at man mister kontakten til sine kollegaer, og det sociale fællesskab risikerer at skrumpe til ingenting.

Som leder har man et ansvar for sammen med medarbejderen at lægge en handlingsplan for, hvornår han eller hun er klar til at vende helt eller delvist tilbage på jobbet. Og så skal der selvfølgelig også tages højde for, at planen kan justeres undervejs, hvis der er behov for det.

Det kan være følsomt, og det kan være vanskeligt både for lederen og den stressramte. Men én ting er helt sikkert: Stress er én af de ledelsesopgaver, som i den grad bliver taget meget alvorligt.