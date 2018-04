H&Ms tronarving har store planer for sit dynasti: Det skal være modens svar på Tesla

Karl-Johan Persson er en privat og beskeden mand. Faktisk taler han nærmest kun med finansjournalister, når Hennes & Mauritz (H&M) fire gange om året udsender regnskaber.

Sociale medier bruger han heller ikke, selv om han er ansigtet udadtil for en af verdens store tøjvirksomheder.

Men han kommunikerer flittigt indadtil i virksomheden på samme måde, som hans farfar gjorde det. Uden prestige, ubureaukratisk og med en åben-dør-politik.

Han er den tredje i familien til at styre H&M, som blev grundlagt af hans farfar, Erling Persson, i 1947.

Han selv overtog ansvaret for foretagendet i 2009.

Persson ønsker, at H&M skal drives som et lille familieforetagende. Og det er ikke kursklø, der bekymrer ham mest.

»Det, der bekymrer mig, er, at vi ikke har levet op til forventningerne over de seneste to år,« sagde Persson til tyske Stern i begyndelsen af marts.

Luk faktaboks Udvid faktaboks Blå bog: Fra tennisspiller til H&Ms førstemand Karl-Johan Persson blev i 1975 født ind i H&M, men han har ikke følt sig presset til at arbejde der. Hans farfar, Erling Persson, grundlagde H&M i 1947, og hans far, Stefan Persson, videreførte firmaet fra 1982 til 1998.

Han overtog posten som administrerende direktør i H&M i 2009.

Efter at have afsluttet sin bachelor i Business Administration fra European Business School i London ved årtusindskiftet begyndte han at arbejde for H&M i forskellige operationelle og ledende roller.

Han har siden 2000 været medlem af bestyrelsen for H&Ms datterselskaber i bl.a. Danmark og Tyskland. Mellem 2006 og 2009 var han medlem af hovedbestyrelsen.

Han investerer flittigt i tech-virksomheder, er en stolt ejer af en Tesla, og hans største drøm som teenager var at blive professionel tennisspiller.

Han er gift og har tre børn, hvoraf det ene har prinsesse Victoria som gudmor.

H&M har fokus på langsigtede løsninger. Den anden løsning skaber ikke en sund forretning.

»På den korte bane er der intet problem i at pumpe overskuddet op – det kunne vi sagtens gøre – men vi bliver nødt til at balancere den korte og den lange bane,« har Persson tidligere sagt i et interview med finansavisen Wall Street Journal.

Beundrer Elon Musk

Det vigtigste er at være visionær og tænke langsigtet. Og det er også en af grundene til, at Persson ser op til Tesla-skaberen, Elon Musk. Innovationkraften i forhold til vedvarende energi er beundringsværdig.

»H&M kan blive modens svar på Tesla,« proklamerede Persson i interviewet med Stern.

H&M skal bare knække koden til bæredygtighed i en ellers hurtig og svinende industri, selv om den bevidste forbruger kan tvivle på det. Historier om dårlige arbejdsvilkår og afbrændinger af tøj har kastet en skygge over H&M. Historierne gruer Persson for, men det kan og skal der rettes op på, mener han.

Det er ikke Perssons mål, at H&M skal være den største tøjvirksomhed. Men et dalende overskud, som det H&M oplever nu med den dårligste start på året i 16 år, står ikke øverst på ønskelisten.

H&M er midt i en forandrings­proces, hvor de fysiske butikker strammes til eller transformeres. Og H&Ms digitale strategi melder om et vækstmål på 25 procent.

At forene fast fashion og forbrug med bære­dygtighed tager tid, og den tid er Persson villig til at give. Men det sker hverken natten over, i dag eller i morgen.

Om H&M kommer til at blive kernesund, må kommende regnskaber vise. Men én ting er sikker: Karl-Johan Persson er ikke gået ind i H&M for at skuffe far og farfar.