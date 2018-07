Han gik fra kvantefysiker til FBIs danske bitcoin-jæger

I dag er Michael Grønager direktør for fintech-virksomheden Chainalysis, men han er samtidig tidligere forsker, hacker og en mand, der er glad for »cykelgear«.

Når Michael Grønager bruger udtryk, som at: »jeg var nysgerrig på, hvordan ting hænger sammen,« virker det let som årets underdrivelse.

Han er manden, der erhvervede sig kryptovaluta for at påpege svaghederne. Han er iværksætteren, der leverede FBIs bitcoin-detektiver. Og han er forskeren, der tog en ph.d. i kvantemekanik nærmest for sjov.

»Det har altid været en lidt spirituel ting at forstå, hvordan ting rent faktisk hænger sammen. Det kan være, hvordan man skiller et cykelgear ad, når man er ti år. Men hvad var så det næste? Jamen, så vil man gerne vide, hvordan atomer og molekyler hænger sammen – så kan du sætte kryds i den boks,« forklarer han to årtier senere via Skype-forbindelsen fra San Francisco.

Michael Grønager har aldrig rigtig brugt kvantemekanikken til noget, men det blev begyndelsen på hans forhold til computere. Et forhold, som siden har tegnet en rød tråd gennem hans arbejdsliv, der blandt andet indebærer en tid som forsker på EU-projekter og samarbejde med det schweiziske researchcenter CERN. Men i 2011 faldt Michael Grønager over noget nyt: kryptovalutaen bitcoin.

Det var før en historisk prisboble, og mens bitcoin var i sin spæde ungdom, men forsøget på at etablere en internetbaseret valuta åbenbarede sig som Grønagers næste »cykelgear«. Et fænomen, der skal skilles ad – og han smed, hvad han stod med i hænderne.

»Min tilgang til bitcoin var, at det første, jeg gjorde, var at gå ind og læse koden. Det var sjovt at gå ind og se, hvad det vigtige var – og hvor der er fejl,« siger han og uddyber, at han efterfølgende var med til at hacke en af de tidlige kryptovalutaer, namecoin.

Derefter hjalp han udviklerne med at udbedre fejlen og sikre valutaen. Siden da har den tilgang udviklet sig til en fuldtidsbeskæftigelse.

Luk faktaboks Udvid faktaboks BLÅ BOG: Fra EU-forskning til kryptobørshaj 47-årige Michael Grønager er uddannet fra DTU som kemiingeniør og tog efterfølgende en ph.d. i kvantemekanik. Foruden forskellige EU-projekter har Grønager været direktør for den amerikanske kryptobørs Kraken og sidder i bestyrelsen for Nationellt superdatorcentrum (NSC) ved Linköping Universitet i Sverige. Han pendler i dag mellem Chainalysis' kontorer i København og New York. Mens tiden i USA er arbejdstid, bruges tiden i Danmark også sammen med hustruen og de fire børn.

I dag er den 47-årige Grønager en af mændene bag iværksættervirksomheden Chainalysis, som udvikler fintech-værktøjer, der hjælper lovhåndhævere med at følge krypto-pengespor og udrede de compliance-problemer, som bankverdenen bakser med. Og der lader til at være rig efterspørgsel. Foruden en nylig kapitalindsprøjtning på lidt over 101 millioner kroner dukker navne som storbanken Barclays og det amerikanske forbundspoliti, FBI, op i kundekartoteket.

Undervejs har Michael Grønager imidlertid lagt hacking og kodning på hylden.

Er det fordi, du har løst krypto-cykelgearet?

»Nej, jeg tror mere, det har noget med at gøre, at jeg har gang i andre ting. Nu handler det om, hvordan man kører en startup,« siger han.