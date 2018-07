Giv hjernen lidt ro på ferien

I de kommende uger vil jeg på linje med det meste af Danmarks befolkning trække stikket for at holde sommerferie. Men for mit som for så mange andres vedkommende skal det med at »trække stikket« tages med et gran salt, idet jeg i en vis grad bevarer kontakten til arbejdspladsen, selv om jeg har sommerferie.

I Lederne har vi flere gange undersøgt, hvordan ledere i Danmark håndterer at arbejde eller holde helt fri i sin ferie. Da vi op til sommerferiestart i 2017 senest undersøgte sagen, viste det sig, at halvdelen af de adspurgte ledere forventede at løse arbejdsopgaver i sommerferien – blandt topledere var det fire ud af fem. Og jeg er helt sikker på, at disse andele vil vokse yderligere som følge af, hvor nemt og hurtigt man kan dykke ned i eksempelvis sin indbakke, uanset hvor på kloden man befinder sig.

Ingen kan næppe blive uenige om, at det er vigtig for vores helbred at huske at koble fuldstændig af. Hjernen skal have ro til andet end arbejde for at stimulere de dele af hjernen, som ikke altid bliver aktiveret i hverdagen. Det lyder ganske let, men reelt er det pokkers svært at nedbryde ofte indgroede vaner. Men det handler også om at finde ud af, hvad man selv har det bedst med.

Hvis nogen havde spurgt for mig for år tilbage, om jeg troede, at jeg ville være online og løse arbejdsopgaver i sommerferien, ville jeg nok have svaret: »i meget begrænset omfang«, men svaret for ti eller 15 år siden ville også være givet ud fra, at det slet ikke var muligt at arbejde digitalt på samme måde som i dag.

Faktum er, at vi stort set alle, både ledere og medarbejdere, er »på« 24/7 med de muligheder, det giver, og det er for de flestes vedkommende ikke noget problem – heller ikke, når der står ferie i kalenderen. Og sådan vil det også være for mit vedkommende i år, men jeg tænker alligevel, at jeg måske godt kan blive bedre til at sætte grænser og give min hjerne ro. Det vender jeg tilbage til.

Der er et ord, som bliver ved med at dukke op, når jeg taler med ledere omkring arbejde i ferien, og det er stress. Grundlæggende handler ferie om at trække stikket ud og nyde livet uden for arbejdspladsen, og det er måske her, vi som ledere ind imellem skal huske at gøre os selv den tjeneste at »tjekke helt ud« og enten lave noget andet eller lave ingenting. Jeg tror ikke, at dét at tjekke sin mail eller foretage et opkald i ferien er det, der giver stress, men hvis mobilen konstant er i hånden, er der god grund til at råbe vagt i gevær.

I forhold til stress har jeg det personligt lidt modsat. Jeg bliver lettere stresset, hvis jeg er offline og ikke har kontakt til min arbejdsplads i længere tid. For mig giver det ro og mindre stressfølelse at holde mig opdateret og orienteret i min ferie, og jeg har det rigtigt godt med, at jeg kan følge med på sidelinjen. Min erfaring er, at hvis jeg sørger for at afstemme forventninger med medarbejdere og lederkollegaer, kan det sagtens lade sig gøre at både holde en afslappende ferie og samtidig være opdateret på de vigtigste arbejdsopgaver.

I år vil jeg være lidt mere opmærksom på, hvornår jeg er online. Og jeg vil stille mig selv det spørgsmål om det nu også hver gang, jeg begynder at svare på en mail, virkelig er så nødvendigt, som jeg selv tror.

En anden vigtig pointe i forhold til at holde sig opdateret er, at selv om det er juli, går verden ikke i stå. Der kan stadig være vigtige beslutninger, der skal træffes i denne periode, og det er for mange ledere en af de primære årsager til at ind imellem være lidt »på« i ferien.

Men selv om jeg altså hører til den halvdel af lederne, der ser det som en naturlig del af mit job at løse arbejdsopgaver også i ferieperioden, har jeg truffet en beslutning: I år vil jeg være lidt mere opmærksom på, hvornår jeg er online. Og jeg vil stille mig selv det spørgsmål om det nu også hver gang, jeg begynder at svare på en mail, virkelig er så nødvendigt, som jeg selv tror.

Jeg skal nok senere vende tilbage med svar på, om min plan for at skrue lidt ned i sommerferien så lykkedes!