Ferieiver på jobbet kræver ledelse

I sidste uges dilemma var lederen Emil i tvivl om, hvad han skulle stille op med sin medarbejder Trine, som havde svært ved at koncentrere sig om sit arbejde, da hendes længe planlagte tur til Indien venter lige om hjørnet. Emil har vist forståelse for teamets trang til at vende sommerplaner, men kan nu se, at Trines manglende arbejdsmæssige fokus har sat sine spor på hendes salgstal.

Ledelsesrådgiver hos Lederne Flemming Andersen betragter det som naturligt, at man taler om ferieplaner, men understreger også, at det er hans arbejde at sørge for, at det ikke går ud over arbejdet.

»Selvfølgelig skal der være plads til begejstring og kollegial snak, da det er med til at skabe det gode arbejdsmiljø, men som leder bør man også tænke på, at det er en arbejdsplads, hvor man skal få noget fra hånden,« siger Flemming Andersen.

Han understreger, at der er flere hensyn at tage i en situation som denne, hvor det i sidste ende også kan have en konsekvens for de andre medarbejdere.

»Det er ikke alle medarbejdere, som har økonomi til – eller prioriterer – eksotiske rejser, og derfor kan de måske godt blive irriteret over at høre om Trines rejse hele tiden. Så lederen Emil er nødt til at bede hende holde fokus på arbejdet, selv om han godt kan forstå, at hun glæder sig til sin drømmerejse,« fastslår Flemming Andersen.

Flemming Andersen anbefaler løsning nummer ét, hvor Emil tilkalder Trine til en samtale og fortæller hende, at han godt kan forstå, at hun glæder sig, men at hun bliver nødt til at passe sit arbejde ordentligt.