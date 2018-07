Farvel til Blankfein: En Wall Street-fyrste takker af

Lloyd Blankfein er født i 1954 i New York-bydelen Bronx, og hans vej til toppen af Wall Street var ikke givet på forhånd.

Hans far sorterede post, hans mor var receptionist, og han voksede op i et socialt boligområde, hvor han efter sigende hurtigt lærte at klare sig med humor. Som barn tjente han penge ved at sælge hotdogs til baseball-kampe på Yankee Stadium.

Han fik legat til at læse historie og jura på Harvard og begyndte at arbejde som advokat, men slog i 1980erne over i at handle med metaller i et lille firma, der i 1994 blev overtaget af Goldman Sachs. Her steg han i graderne i takt med, at handel med råvarer, værdipapirer og valuta blev en voksende del af bankens aktiviteter. I 2006 blev han udpeget til topchef, da den daværende leder, Hank Paulson, blev USAs finansminister.

Ifølge Bloomberg kan han trække sig tilbage som milliardær, bl.a. takket være aktier i banken, der menes at være knap 330 mio. dollar værd. Han har jævnligt hørt blandt verdens bedst betalte bankchefer.

Lloyd Blankfein er gift med Laura Jacobs, der er advokat, og har tre børn.

Kilder: Goldman Sachs, Twitter, Bloomberg, New York Times, Rolling Stone, Financial Times, Sunday Times.