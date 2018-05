Disse typer vil præge fremtidens arbejdsmarked

»Den teknologiske udvikling er en ekstremt stærk driver og nok den, der vil have den største forandringskraft på fremtidens arbejdsmarked.«

Sådan siger fremtidsforsker Simon Fuglsang Østergaard i en podcast af Ingeniørforeningen IDA om fremtidens arbejdsmarked.

»Vi taler jo ikke længere om, at det er fabriksarbejdere, der bliver overtaget af en robot. Også vidensarbejdere bliver »truet« af kæmpe fremskridt inden for kunstig intelligens. Der er en masse

frembrusende teknologier, som ændrer den måde vi tænker arbejdsmarked på - også forhøjtuddannede,« siger han.

’Omstillingsparathed’ har gennem nogle år været en eftertragtet egenskab. Og evnen til at omstille sig bliver ikke mindre relevant i fremtiden, mener Simon Fuglsang Østergaard.

»Kan man følge med udviklingen eller ryger man simpelthen af? Og hvis ens job bliver overtaget, er man så i stand til at skifte karrierespor eller uddanne sig i en anden retning?«

Ukendte kompetencer

Fremtidsforskeren peger på, at vi vil se et skifte fra det, han kalder ’just in case-learning’ til ’just in time-learning’. Man skal altså så at sige lære at lære:

»Du skal måske over i et andet karrierespor, og så handler det om at kunne lære det, du har brug for lige der. Så hjælper det ikke, at man har lært noget for 20 år siden, som måske kan være relevant. Kompetencer bliver jo forældede, inden man overhovedet har lært dem nogle gange,« siger han.

World Economic Forum har peget på, at vi ikke kender til en tredjedel af de kompetencer, vi får brug for inden for de nærmeste år.

Fra opgave til opgave



Den hurtige udskiftning af relevante kompetencer og uforudsigeligheden vil medføre en mere fragmenteret tilknytning til arbejdsmarkedet. Og som selvstændig bliver det lettere at byde ind på

opgaver. Arbejdsgiverne får brug for at kunne trække på arbejdskraft, når behovet er der, og rammerne til at kunne byde ind på opgaver ad-hoc er gode.

»Teknologien er med til at ruste den enkelte til at udbyde sin arbejdskraft, hvor man agerer konsulent for forskellige virksomheder, der sidder med et behov for nogle meget specialiserede

kompetencer,« siger Simon Fuglsang Østergaard.

Faglighed og det sjove



Ifølge karriererådgiver hos IDA Morten Esmann er især unge tiltrukket af et arbejdsliv som selvstændige. De har dog vidt forskellige udgangspunkter og forudsætninger:

»Nogle kalder sig fødte iværksættere. De er nærmest ligeglade med produktet, men synes bare det er fedt at skabe noget. De kører på mavefornemmelsen og siger, det ligger i generne.«

Men det er de færreste, der hører til i den gruppe, pointerer Morten Esmann.



»For alle os andre, som ikke har det sådan, handler det om at lave et kryds af to forskellige ting: Hvilke konkrete faglige opgaver er jeg dygtig til at udføre, kombineret med ting, jeg tidligere har

lavet, som jeg syntes var sjovt, og som gav mig energi.«

Freelance-fordele – også som ansat



Morten Esmann peger på, at man med en kombination af dygtighed og lyst har et stærkt udgangspunkt for at komme langt. Både som selvstændig og ansat.

»Det der gør, at når jeg kører på arbejde om morgenen, så har jeg armene over hovedet, fordi det bliver en god dag. Lige dér … der ligger guldet jo i forhold til at drive egen virksomhed ikke,« siger han.



Det interessante er, at der faktisk også – på fremtidens arbejdsmarked - bliver bedre mulighed for at ramme den unikke kombination af at blive fagligt udfordret og samtidig føle sig fri.

»Vi ser færre og færre rutineopgaver, hvor vi laver det samme dag ud og dag ind, måned efter måned, år efter år. Den udvikling, mange stræber efter som selvstændige og den frihed der er i

forhold til, hvad man laver, hvornår og hvordan man gør det, det kan man i endnu højere grad gøre iansættelser i fremtiden.«

Artiklen er oprindeligt publiceret på IDA Universe