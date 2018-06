ATP og PFA ønsker større transparens i topchefers aktieløn

»Der skal gøres mere for at sikre transparens. Vi vil gerne vide mere om, hvilke præstationsmål der er indenfor et bonusprogram, hvordan de bliver bestemt, om programmerne er til at forstå, og om de er i overensstemmelse med vores interesser som investor,« siger Christian Hyldahl, topchef hos ATP, som har investeret 30 mia. kr. i danske virksomheder, til Børsen.

Den holdning deler Anders Damsgaard, der er koncernfinansdirektør i PFA.

»Vi synes, det er vigtigt, at der er transparens omkring ledelseslønninger,« siger han.

En gennemgang af C25-selskabernes årsrapporter viser, at ingen af virksomhederne har oplyst detaljer om den enkelte topchef, som pensionskæmperne efterspørger.

Flere af virksomhederne oplyser programmerne for direktionen som helhed, men deler ikke information om individuelle præstationer eller beløb.

Regeringen vil præsentere et nyt lovforslag, som senest skal implementeres den 10. juni næste år. Det har blandt andet til formål at skabe mere transparens om topchefernes lønninger, skriver avisen.