Richard Bransons datter har fuld fart på filantropien

Holly Branson ses her med sin far, Richard Branson, der står bag Virgin-koncernen, på båden »Virgin Money« i New York før et forsøg på at sætte ny rekord over Atlanten i 2008. »Jeg havde aldrig nogensinde troet, at jeg skulle arbejde i familiefirmaet, men det var en fantastisk chance. Så jeg tænkte, ok, det gør jeg i det år, og så vender jeg tilbage til at være læge,« sagde hun for nylig til New York Times.

Foto: CHIP EAST / REUTERS / Ritzau Scanpix