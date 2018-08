Afslut samarbejdet og vær fair

Det er væsentligt at holde øje med, om medarbejderne trives, inden de kigger sig om efter et andet job.

Sidste uges dilemma handlede om afdelingslederen Theresa. Hun har længe holdt øje med medarbejderen Kenneth, som hun mener er ved at falde af på den. Inden Theresa får tid til at tage en snak med Kenneth, henvender han sig selv, fordi han er umotiveret og utilfreds med sin arbejdssituation. Kenneth er ikke parat til at opsige sin stilling, men lægger i stedet op til en gensidig aftale om samarbejdets ophør.

I den ideelle verden havde Theresa haft en snak med Kenneth, allerede da det stod klart, at Kenneth var ved at miste motivationen. Måske kunne Theresa og Kenneth have fundet nogle løsninger, hvor Kenneth kunne blive i virksomheden og bevare sin gejst og arbejdsglæde, siger Rikke Agervig Helles, teamchef og advokat hos Lederne.

Nu er der i stedet opstået en situation, hvor ansættelsesforholdet utvivlsomt må ophøre, og Theresa skal vælge, hvordan hun vil håndtere Kenneths oplæg.

Løsning 1 kan ikke anbefales, da en afvisning af at finde en fælles løsning vil fjerne enhver rest af motivation hos Kenneth. Tiden frem til, at han måtte sige op, kan derfor blive meget lang, og stemningen blandt de øvrige medarbejdere på arbejdspladsen kan blive påvirket, hvis Kenneths utilfredshed bliver tydelig, siger Rikke Agervig Helles.

Theresa kan vælge løsning 2, hvis hun har grund til at tro, at Kenneth hurtigt kan finde et andet job og derfor snart siger op. Med løsning 2 afviser Theresa at forhandle en fratrædelsesaftale. I stedet aftaler hun med Kenneth, at han har fri til jobsamtaler, kan deltage i outplacement-forløb og bruge hende som reference.

Løsning 3 er den bedste, fordi Theresa imødekommer Kenneth og samtidig får en løsning på sine problemer med hans manglende trivsel og performance. Theresa viser dermed også sine øvrige medarbejdere, at hun får løst de udfordringer, der er, på en fair og rimelig måde. I øvrigt er der en potentiel bonus, hvis Kenneth viser sig at være en god ambassadør for sin tidligere arbejdsplads. Det kan Theresa have glæde af fremover, siger Rikke Agervig Helles.