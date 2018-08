Acceptér, at medarbejderens private profil er privat

Sidste uges dilemma på business.dk handlede om afdelingslederen Lotte. Hun var i tvivl om, hvorvidt hun skulle give sine medarbejdere en skarp opfordring til at dele arbejdsrelateret indhold på deres private profiler på sociale medier. Lotte ved, at medarbejderne ikke bryder sig om det, men hun føler sig presset ovenfra – især fra chefen Signe.

Ledelsesrådgiver hos Lederne Flemming Andersen er ikke i tvivl om, at løsning nummer to er den rigtige vej at gå.

»Hvis der bare er en enkelt medarbejder, der føler sig presset til at dele indhold for virksomheden, og derfor kommer med en lille hentydning i kommentaren til det opslåede, kan det skabe en shitstorm for virksomheden. Derfor skal medarbejderen selv have lov til at træffe valget om, hvorvidt han eller hun ønsker at dele indhold, som arbejdspladsen står bag,« forklarer Flemming Andersen.

Ifølge Flemming Andersen har alle meget forskellige grænser for, hvad de finder passende at dele på sociale medier, og det kan skabe problemer på arbejdspladsen.

»I dag er det sådan, at næsten alle medarbejdere har profiler på sociale medier – men alle bruger dem forskelligt. Nogle kører med streng opdeling af, hvad der er af privat karakter, og hvad der er arbejdsmæssigt. Andre har et miks. Som virksomhed er det en knivsæg at bevæge sig på, og det er derfor vigtigt, at alle medarbejdere er indforståede med, hvad de selv lægger navn til på deres private profiler. Lederen skal derfor ikke presse dem til at dele noget, som ikke falder dem naturligt at dele,« understreger Flemming Andersen.

Derudover anbefaler han Lotte at tage en snak med chefen Signe, hvor hun giver udtryk for sin holdning.

»Det er vigtigt, at presset ovenfra bliver stoppet, så Lotte ikke skal forsvare sin holdning over for Signe, hver gang det forventes, at Lottes medarbejdere lægger noget virksomhedsrelateret på deres profiler på sociale medier,« siger Flemming Andersen.

Læs også denne uges dilemma, hvor Theresas medarbejder Kenneth ønsker at stoppe ved gensidig aftale