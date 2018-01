Årets bedste marketingdirektør har styr på alverdens kunder og verdens drikkevand

Kan man måle, om marketing virker? Ja, men ikke på den klassiske måde, hvor du kigger på bundlinjen og ser, hvor stor en del af din investering, der er kommet retur. Der skal nye, avancerede metoder til at kortlægge hele kunderejsen og måle kundernes tilfredshed.

Udlægningen kommer fra Grundfos’ marketingdirektør Morten Bach Jensen, vinder af Årets CMO 2018 blandt fem nominerede.

»Jeg tror, at organisationer, der har mest succes, er dem, der formår at kigge bredt. Og jeg tillader mig også at tænke mit ansvarsområde i Grundfos bredere end marketing. Jeg er ansvarlig for hele kundeoplevelsen og står både for marketing og salgsudvikling, så det er alt fra at måle på kunden, opbygge kendskab til kunden og sikre at vi har den rette kundeservice,« sagde Morten Bach Jensen til Berlingske i forbindelse med nomineringen til prisen.

Kompleksiteten i marketingopgaven i Grundfos blev fremhævet som ét af kriterierne, da Pia Fuglsang Bach, community redaktør på Berlingske Business og medlem af juryen, motiverede valget af Morten Bach Jensen som Årets CMO 2018.

»Morten Bach Jensen er ansvarlig for et team på 100 mennesker, der skal forstå kunderne i mange forskellige lande for at påtage sig det fulde ansvar for hele kundeoplevelsen,« sagde Pia Fuglsang Bach. Hun påpegende, at juryen med marketingdirektøren i Grundfos som vinder havde valgt at hædre en stærk kommerciel og innovativ business to business-marketingprofil, der har formået at føre sin virksomhed gennem en digital transformation.

»Senest har Morten Bach Jensen opnået, at 80 procent af alle interaktioner med Grundfos’ over en million kunder på globalt plan sker digitalt, og virksomheden har opnået den højeste kundetilfredshed nogensinde i 2017 – for blot at nævne et par af de konkrete tal. Det er resultater, der tjener som forbillede for andre klassiske B2B-virksomheder, som først nu har taget hul på den digitale transformation,« sagde Pia Fuglsang Bach med tilføjelsen, at juryen også lagde vægt på, at Morten Bach Jensen har drejet Grundfos’ marketingfokus til også at favne CSR:

»Grundfos sælger ikke blot pumper, men bidrager til at løse hele verdens vand- og energiproblemer – en strategi der bliver udfoldet i globale holdningskampagner.«

Luk faktaboks Udvid faktaboks Jury og Advisory Board Medlemmer af juryen: Jakob Bernhard Knudsen, adm. direktør i Arla Denmark, Morten Boye, CMO i Carlsberg, Dorte Wimmer, Client Director i Retail Institute Scandinavia, Tore Pein, CMO i Kayak, Jeanette Fangel, koncerndirektør for kommunikation og marketing i Danske Bank, Natascha Schøtt, marketingdirektør i SAS Institute. Hertil kommer en repræsentanter for hhv. Dansk Markedsføring og Berlingske. Advisory Board bag The M-list: Frederik Andersen, CEO, Vice Scandinavia, Christina Tønnesen, Managing Partner, Mensch, Søren Flemming Larsen, CEO, Interflora, Morten Kjær, Managing Partner, Clay, Klaus Markholt-Hansen, Partner, Holm Marcher & Co og Thomas Wahl, CEO, Dansk Markedsføring.

Luk faktaboks Udvid faktaboks Metoden bag Årets CMO Shortliste med 20 kandidater: Advisory Board bag The M-list udvælger en shortliste til juryen med 20 CMO’er i Danmarks største og mest toneangivne virksomheder.

Udvælgelse af fem nominerede: Juryen bag Årets CMO får adgang til shortlisten med 20 CMO’er, der tildeles karakter. De fem, der får flest point, nomineres til Årets CMO 2018.

Headhunterinterviews: De fem nominerede går videre til dybdeinterviews hos Holm Marcher & Co, der femlægger resultaterne for juryen. Jurymøde: Juryen vælger Årets CMO 2018 på et mødet på baggrund af materiale fra Holm Marcher & Co.

De øvrige nominerede

Det er fjerde gang Berlingske kårer Årets CMO - i år i samarbejde med Dansk Markedsføring, der står bag The M List, som nu er adgangsbillet for at blive nomineret til Årets CMO. De øvrige nominerede til prisen i 2018 var:

Johan Bisgaard Larsen, Head of Regional Marketing Europe, Norwegian

Karen Bender, E-commerce & Marketing Director, Københavns Lufthavne

Mads Jensen, CCO, Søstrene Grene

Mette Johansen, marketing- og innovationsdirektør, Orkla Foods Danmark

Kåringen af Årets CMO 2018 var finalen på et stort arrangement på Hotel Marriott i København med over 300 deltagere og talere fra den internationale scene. Det var en fornøjet Morten Bach Jensen, der modtog prisen med stor klapsalver og en præmie fra Henrik Ernlund Pedersen, Country Manager i SAS Institute.

”Selv om vi er helt sikre på at dagens vinderen har styr på virksomhedens data og processer vil vi nu alligevel gerne tilbyde en Customer Data Analytics Workshop,” sagde Henrik Ernlund Pedersen,



Kåringen og konferencen blev holdt i samarbejde med Dansk Markedsføring, Holm Marcher & Co, Clay og SAS Institute.