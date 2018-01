Vil du stige i løn, skal du forhandle året rundt

Hvis du vil stige i løn, er det langt fra nok at give den en skalle med hårdtslående argumenter til lønforhandlingen. En lønstigning er noget, du gør dig fortjent til gennem hele året, og hvis du husker løbende at gøre chefen opmærksom på dine resultater, bringer du dig selv i en position til at få en god bid af lønkagen, når den skal uddeles. Men husk: Det skal gøres elegant og med måde. Prøv testen: Er du klar til næste lønforhandling?

Her får du nogle vigtige fokuspunkter:

Notér dine sejre

Når du sidder i selve forhandlingssituationen og skal have de gode argumenter for et lønhop på bordet, vil du måske nævne de seneste successer, du har haft, simpelthen fordi du har glemt alt om, hvad du lavede for 10 og 12 måneder siden. Derfor kan det være en god idé at notere dine bedste præstationer løbende. Du har måske været vigtig for at få en stort projekt afsluttet, hjulpet en kollega igennem noget svært eller afholdt et særligt populært oplæg. Skriv det ned så du husker det.

Tænk strategisk året rundt

Det er ikke fordi, du skal memorere forhandlingsstrategier hver morgen i badet. Men du skal bruge året frem mod lønforhandlingen til at tænke strategisk i forhold til, hvordan du får din leder til at opdage dine resultater og dit engagement. Fremhæv løbende dine gode projekter og resultater, uden at virke for anmassende. Hvis andre dele af virksomheden har profiteret af dit arbejde, kan du også nævne det. Men husk: med måde. Ingen chefer gider have medarbejdere, der hele tiden hiver dem i ærmet og vil ses og høres for de mindste detaljer, de har bidraget til.

Vær modig

Du skal turde dele dine successer med din leder, men gør det elegant og konstruktivt. Det kan være, der er nyttig videndeling i noget, du har opnået. Det betyder, at du kan fortælle om det med baggrund i, at det er godt for hele afdelingen at få kendskab til, og så bliver det mere end blot en »blære-bemærkning« fra din side. Så længe du ikke kommer løbende i tide og utide og vil fortælle om alt, vil din leder sandsynligvis blive glad for at vide, at opgaver bliver løst godt. Hvis du er en af dem, der ikke så hyppigt har kontakt med din chef, kan det måske være sværere at skulle fremhæve sig selv. Men faktisk er det endnu mere relevant for dig at huske at gøre opmærksom på dig selv og dine resultater, hvis du sjældent naturligt er i kontakt med din chef, og husk at det kan give bonus i sidste ende.

Tal om løn

Du skal aldrig bruge andre kollegers lønniveau som et argument ved en lønforhandling, for det er ikke et argument for, hvorfor lige præcis du skal stige. Men husk endelig, at du gerne må tale om løn med dine kolleger. Det er en myte, at dine lønforhold er fortrolige. I Danmark er løn en meget privat sag, og faktisk er det 40 procent af danskerne, der holder kortene tæt til kroppen på arbejdspladsen, når snakken falder på løn. Men når du kender kollegernes løn, ved du også mere om, hvad der er rimeligt, at du selv får. Så bring endelig tallene på bordet sammen med kollegerne.

Sæt dig i chefens sted

Find ud af hvad der er vigtigt for din chef. Det kan være, at afdelingen får styr på nogle bestemte processer eller optimerer sine arbejdsgange. Når du har et konkret billede af, hvad din chef ønsker sig, kan du bedre gøre det klart, hvorfor du spiller en vigtig rolle i forhold til dette. Chefer har sjældent styr på, hvad medarbejderne laver til daglig, det har de alt for travlt til. Derfor er det op til dig løbende at vise ham eller hende, hvordan du bidrager, og her skal du have fokus på, hvad der især betyder noget for din chef. Fremhæv de resultater, du har nået, som understøtter afdelingens – og altså chefens – målsætninger.

Tag fat i tillidsrepræsentanten

Hvis du er på en arbejdsplads med overenskomst og en tillidsrepræsentant, kan det være denne person, som tager selve forhandlingsmødet på dine vegne. Du skal dog stadig løbende sørge for, at din chef kender til din indsats og dine resultater, selvom det er din tillidsrepræsentant, der klarer forhandlingerne for dig. Husk endelig også at briefe din tillidsrepræsentant inden mødet og forklare hvilke resultater og argumenter, vedkommende skal lægge vægt på for at forbedre forhandlingssituationen på dine vegne.

Varm op til samtalen

Inden selve forhandlingen er det oplagt at sende chefen en underbygget mail, inden hun eller han fordeler lønsummen. På den måde er chefen også bedst forberedt til mødet og til dine krav. Hvis din chef har en pose penge til fordeling, og der ikke er så meget at forhandle om, vil du stå bedre, hvis du har ønsket noget på forhånd. Find ud af, hvad din løn bør være og skriv gerne hvad du i kroner og øre ønsker at få ud af lønforhandlingen. På den måde ligger der allerede et beløb og summer i din chefs hoved, og det kan være en fordel. Tjek også om din løn matcher det, der normalt gives inden for området.

Slut ordenligt af

Hvis du ikke kommer igennem med dit lønkrav og er skuffet og måske ligefrem vred, skal du ikke begynde at true med opsigelse, med mindre du virkelig er klar til at gå din vej. Spørg i stedet om du kan genforhandle om et par måneder, eller spørg hvad der helt konkret skal til for at få en lønstigning næste gang. Så kan i sammen opstille målsætninger. Hvis du så når dem i løbet af året, så har du noget konkret at holde din chef op på ved næste forhandling og meget stærke argumenter for en lønstigning.

Oprindeligt bragt på universe.ida.dk.