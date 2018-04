Slips, jakkesæt og testosteron: Over 800 virksomheder har ingen kvinder i bestyrelsen

Opgørelsen er udarbejdet af Institut for Menneskerettigheder i samarbejde med Analyse & Tal.

Opgørelsen er lavet på baggrund af Erhvervsstyrelsens liste over Danmarks største virksomheder – de virksomheder, som befinder sig i regnskabsklasse C og D. Det er disse virksomheder, som ifølge lovgivningen skal have mål og politikker for, hvordan de vil få flere af det underrepræsenterede køn ind i bestyrelserne.

Oplysningerne er trukket fra CVR-registeret pr. 15. august 2017, da det samme datasæt ligger til grund for Erhvervstyrelsens evaluering af lovgivningen.

Ifølge oplysninger fra Institut for Menneskerettigheder er oplysningerne dog nærmest identiske i dag. I april i år har fem nye virksomheder fået et eller flere kvindelige bestyrelsesmedlemmer, og dermed er antallet af virksomheder uden kvinder i bestyrelsen 830.