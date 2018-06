Sigter efter stjernekarriere i USA: Rema-arving skriver kontrakt med Britney Spears-producer

Producerne Andre Lindal and Anthony Preston har arbejdet med kunstnere som Britney Spears, Justin Bieber, Jennifer Hudson, Kelly Clarkston, David Guetta, Maroon 5, Pitbull, Gwen Stefani, T.I., Havanna Brown og Afrojack - nu er turen kommet til den 18-årige Rema-arving Viktoria Reitan. (Arkiv)

En far, der er detailmilliardær, og en bror, der skal spille i U.S. Open. Reitan-familien, der ejer den succesrige Rema 1000, er ikke fattige på talent, og nu træder endnu et medlem ind i rampelyset. Rema-milliardæren Magnus Reitans yngste datter sigter efter en stjernekarriere i USA.

»Vi ser frem til at dele hendes mange talenter med verden,« lyder det fra musikproduceren Anthony Preston om kontrakten med den 18-årige Viktoria Reitan ifølge Dagens Næringsliv.

Den unge milliardærarving kommer i godt selskab. Under kunstnernavnet »Ivy Rei« skal hun i stald hos det amerikansk drevne A2 Music Productions, der har kreeret produktioner for kunstnere som Britney Spears, Maroon 5, Justin Bieber og David Guetta.

»Hele A2-holdet er intet mindre end henrykte over Ivy Reis ubegrænsede potentiale som både kunstner og mærke,« tilføjer Preston.

Søskende på vej mod USA

Selv om Viktoria Reitan har forholdt sig tavs over for det norske medie, har den 18-årige arving givet ledetråde om, at noget var i gærde. Det kom senest til udtryk på Instagram i slutningen af forrige uge, hvor hun proklamerede, at hun ville »annoncere nogle spændende nyheder i morgen«.

announcing some exciting news tomorrow A post shared by ivy rei (@ivy) on Jun 8, 2018 at 12:04am PDT

Hun har dog ikke været ene om at skabe Reitan-relaterede overskrifter. Tidligere på ugen blev det også slået fast, at Magnus Reitans søn har talenter ud over det sædvanlige. Den 20-årige Kristoffer Reitan blev i fjor anerkendt som en af Norges mest lovende amatørgolfspillere, og han sætter nu kursen mod USA.

Den yngre Reitan er netop udtaget til at spille i den amerikanske major-turnering U.S. Open, hvor han blandt andet skal møde golflegenden Tiger Woods.