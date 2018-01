Pionér for FN-verdensmål: Bæredygtighed er en medarbejder-magnet

»Vi har brug for kraftige effekter, for der er et voldsomt stort pres på kloden.«

Sådan siger Claus Stig Pedersen, der er direktør for bæredygtighed og public affairs hos Novozymes og var en af hovedtalerne til Ledelse der styrker-konferencen, hvor han fortalte om arbejdet med at integrere bæredygtighed i alle forretningsled. Et arbejde, der ikke er isoleret i en CSR-division, men som er blevet gjort til en del af virksomhedens kerne og tænkes ind i alle led i forretningen.

Og forandringen skal i høj grad drives frem af virksomheder og de krav, de stiller til deres leverandører.

Når Novozymes er i dialog med kunderne tager man snakken om bæredygtighed, for det er især virksomheders ageren, der kan ændre verden, siger Claus Stig Pedersen.

»Vi kan tale med kunder om, at vi har de her enzymer, men skulle vi ikke også lige have en samtale om, at verden er ved at ændre sig? Det vil de fleste gerne. Ofte betyder vores bæredygtighedsagenda, at vi får længere tid med kunderne. Både med store kunder i den udviklede del af verden, men også andre steder,« siger Claus Stig Pedersen.

Plastik på strandene gjorde indtryk

Han fik selv lyst til at skabe forandring, da han som ung i 90’erne drog ud i verden med sit surfboard og kunne se de store mængder plastik efterladt på strandene og bevidne, hvordan naturen blev maltrakteret. Et miljøsvineri som kickstartede Claus Stig Pedersens karriere, der i 2016 kulminerede med titlen som pionér for FN’s verdensmål.

I dag står Claus Stig Pedersen i spidsen for Novozymes’ arbejde med at optimere sin værdikæde. Eller livscyklus som det kaldes. Mere konkret handler det om at tænke bæredygtighed ind i alle led og optimere dem ét for ét ud fra det grønne perspektiv.

Store virksomheder vil være bæredygtige

Arbejdet er ikke begrænset til virksomhedens egen produktion, men handler i høj grad også om at påvirke. Blandt andet har Claus Stig Pedersen været med til at inspirere detailhandelsgiganten Wallmart – en af verdens største private virksomheder – til at kræve bæredygtig adfærd af leverandørerne, fortalte han på IDA-konferencen.

»Jeg har blandt andet arbejdet med Wallmart og forsøgt at hjælpe dem til at få succes på den her rejse: At løse miljø- og sociale problemer via forretningsmodellen. Verdens største virksomheder flokkes om den her bærdygtighedsagenda. Vi vil se en kæmpe bølge af forandring, som kommer til at skylle gennem verden de næste årtier.«

Bæredygtighed er som magnet på moderne medarbejdere

En af de afledte effekter af Novozymes’ fokus på bæredygtighed er, at det er let at fastholde og tiltrække medarbejdere, fortæller han. Forskning viser, at du er mest glad for dit arbejde, hvis det giver mening. Få 5 gode råd her til at give dit job mening.

»Vi spørger vores medarbejdere i vores tilfredshedsundersøgelser, hvorfor de er glade for at arbejde for Novozymes og et af topargumenterne er bæredygtighed. Også når folk søger job i Novozymes, så er det det, virksomheden står for, vores formål, vores teknologi og den måde det hjælper mennesker og miljø, der tiltrækker. Det er en enorm magnet på moderne medarbejdere,« siger Claus Stig Pedersen.

På IDA-konferencen fortalte Subhanu Saxena, direktør for Life Science Partnerships, også om vigtigheden af at virksomheder arbejder med et højere formål end bundlinjen. Han understregede, at højere formål giver resultater og det at gøre en forskel er den stærkeste motivationsdriver.

Claus Stig Pedersen drømmer om at kunne udfase sit eget job:»Jeg håber, vi slet ikke taler om bæredygtighed mere om ti år. Jeg håber, min funktion ikke findes længere, for så er det bare sådan virksomheden er. Så er det bare sådan, vi arbejder: Vi leverer – med fuld kraft – løsninger til at skabe bedre miljø, uden at kalde det bæredygtighed, for det er bare sådan, vi gør. Vi gør det, fordi det er knaldgod forretning, og fordi det er det rigtige at gøre.«