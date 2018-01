Orker du ikke MUS med chefen? Sådan kommer du i form til den udfordrende samtale

Nogle bliver trætte bare ved tanken om den årlige medarbejderudviklingssamtale. Så hvad gør man, hvis man ikke er spor oplagt til snakken med chefen? IDAs karriererådgiver giver dig her nogle råd til, hvordan du kan komme i form til MUS med chefen - også selvom du måske ikke lige orker.

Måske har du ingen anelse om, hvad du skal sige. Måske synes du, den er komplet ligegyldig. Måske synes du, det er småpinligt at sidde over for chefen. Medarbejderudviklingssamtalen kan være en dræber, hvis man er negativt stemt eller ikke rigtigt ved, hvad man skal byde ind med. IDAs karriererådgiver Jeanette Svendsen giver her nogle råd til dig, der ikke kan se værdien af MUS.

Hvad gør man, hvis man ikke orker det der MUS?

Man skal aldrig undervurdere værdien af en MUS. Den giver dig mulighed for at tale om din egen udvikling og markedsværdi. Det er en chance for at tale om dine resultater og synliggøre de bidrag, du er kommet med gennem året. Brug MUS til at forme din karriere.

Mange ledere har rygende travlt og har måske ikke øje for, hvad du tilfører virksomheden i hverdagen. Her har du din leders fulde bevågenhed. Se det som en chance for at blive hørt og set.

Men hvad skal man sige, hvis man ikke er indstillet på de store udviklingstiltag, men egentlig har det meget godt?

Så sig at du har det godt, og hvad der gør, at du har det godt. Du kan sagtens bruge MUS til at tale om, hvordan du har det fagligt og personligt. MUS handler om at forventningsafstemme med sin leder, og hvis man ikke ved, hvad lederen vil have, så kan man gætte forkert.

Hvis du rider på en bølge, hvor det bare går super godt, og du gerne vil blive i det så sæt fokus på det. Ved at få lederen til at nikke til det, du gør og er glad for, kan du fastholde det. Det kan være ligeså vigtigt som udviklingstiltag.

Man kan jo – inden samtalen – tænke grundigt over: hvad er det i mit job, der gør mig glad og tilfreds? Og hvordan bevarer jeg så den glæde fremadrettet? Det handler om at være helt tydelig omkring hvilke projekter og opgaver, der gør en glad og tilfreds. På den måde får man segmenteret, hvad der giver en lyst til at være på arbejdspladsen, og hvad der kan gøre, at man også er tilfreds om et år. MUS behøver jo bestemt ikke kun være negativ feedback.

Hvad hvis man synes, man blev snydt efter seneste MUS?

-Så skal du starte med at blive klogere på, hvorfor du ikke fik noget ud af det. Det kan være, du har sagt, at du gerne vil prøve at være projektleder. Chefen svarer, at det er da en god idé, men så går tiden, og der sker ingenting. Her må man så se på, hvad årsagen er.

Der kan selvfølgelig være noget organisatorisk, der har betydet, at det ikke har kunnet lade sig gøre at indfri dit ønske. Men hvis du generelt har en oplevelse af, at der er for meget løs snak til MUS, så må du holde fast i, at få konkretiseret dine ønsker og mål og sige: »Vi talte om det her sidst, nu er der intet sket, så hvad kan vi gøre for, at der sker noget denne gang?«

Generelt er det vigtigt, at være konkret med sine ønsker. Hvis du for eksempel gerne vil på efteruddannelse, så sørg for, gøre det let for chefen ved at skitsere: hvad tager det af tid? Hvad får virksomheden ud af det? Hvem kan tage arbejdsopgaverne imens? Find konkrete kurser, der kan udvikle dine kompetencer. På den måde gør du det lettere for chefen at tage stilling.

Hvis man nu gerne vil skifte job og er på vej væk, hvorfor skal man så tage MUS alvorligt?

Blandt andet fordi du ikke kan vide, hvor lang tid det tager at lave et jobskifte. Samtidig er det noget lettere at sælge dig selv ind i en ny stilling, hvis du er fuld af god energi. Den energi får du bedst samlet op ved at tage dit nuværende arbejde seriøst og gøre noget for at være glad i jobbet. Det skader i hvert fald ikke at forbedre sin nuværende situation, selvom man orienterer sig mod noget nyt. Det kan jo være, man får lyst til at blive i stedet. Læs karriererådgiverens 7 dårlige grunde til at kvitte jobbet.

Til en MUS skal man typisk formulere målsætninger. Hvad nu hvis man ikke kan finde på nogle?

Du kan starte med at se på, hvad er strategien for virksomheden og kravene til afdelingen, og hvordan kan jeg bidrage til det? Måske er der rent faktisk en rolle, du kunne tænke dig at have? Hvis ikke du selv har ideer, kan du jo bruge MUS’en til at sætte mål sammen med din leder. Samtidig skal du bruge MUS til at se tilbage på, hvad du har skabt af resultater og til at se indad og finde ud af, hvad der egentlig gør dig glad i din nuværende situation.

Måske er du et sted i livet, hvor du har små børn og rigtig travlt. Så er det måske ikke nu, du har tid og energi til efteruddannelse, men vil gerne bevare status quo. Det kan du bruge MUS til at få chefen til at nikke til. Der behøver ikke være en fast køreplan. MUS er en forventningsafstemning med en samtalepartner – din chef – og det handler om, at I mødes et sted.

Hvad er de vigtigste spørgsmål, man skal stille sig selv inden samtalen?

Hvad har jeg af arbejdsopgaver, som giver mig energi, og hvilke opgaver dræner mig? Størstedelen af din arbejdstid skal helst gå med det, du er bedst til, og som er menings- og energigivende for dig. Så spørg dig selv: hvordan oplever jeg det? Et vigtigt spørgsmål er også: har jeg en god ven på jobbet? Altså en god faglig sparringspartner der spiller mig bedre. Alle har behov for nogen at vende tingene med, og mangler du en sparringspartner, kan du godt tage det op.

