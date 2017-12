Nyt år - nyt job?

Mange bruger nytåret på at kigge tilbage på jobbet det seneste år – og sætte sig nye mål for 2018. Har min virksomhed et godt renomme, som er et plus på CV’et? Får jeg opgaver, der udvikler mig? Skaber min leder korpsånd? Har jeg mindst en god ven på arbejdspladsen? Får jeg holdt mine feriedage?

IDAs karriererådgivere anbefaler deres medlemmer at lave en situationsanalyse, der kan give dig et pejlemærke på, hvor du står i din karriere. Her skal du nemlig inden for kategorierne – dit job og dine opgaver, din udvikling, din leder, dine kolleger og din balance mellem job, familie og fritid – svare på, hvordan det går lige nu – og hvad der er vigtigt for dig.

»Der, hvor der er stor forskel mellem, hvordan det konkret går med for eksempel din udvikling i jobbet og det, der er vigtigt for dig, ved du, at det er her, der skal sættes ind. Gennem analysen finder du dine pejlemærker for 2018,« siger karriererådgiver Jeanette Svendsen fra IDA.

Lederen er vigtig for din trivsel

Har din leder overblik over virksomhedens mission og mål? Skaber din leder korpsånd? Ved du, hvor du har din leder? Har du klare, meningsfulde og realistiske mål for dit arbejde? Giver din leder dig løbende konstruktiv feedback på dine resultater?

»Vi ved grundlæggende, at lederen er vigtig for trivsel på arbejdspladsen, fordi det er lederen, der sætter rammerne og vilkårene for dit arbejde. Derfor skal du gøre op med dig selv, om din leder er god for dig, og det du gerne vil. Giver din leder dig god sparring og konstruktiv feedback?,« siger Jeanette Svendsen.

Har du en ven på jobbet?

Samarbejdet og tillid til dine kolleger er også afgørende for om du trives i dit nuværende job. Er du respekteret blandt kollegerne? Har du tillid til dine kolleger? Er I gode til samarbejde, videndeling og feedback? Kan en eller flere af dine kolleger lide dig som person? Husk at dine sociale kompetencer er vigtige for din karriere.

»Vi ved også, at hvis du har en god ven på arbejde, så trives du i højere grad. Det giver dig mod til at prøve at kaste dig ud i flere ting – og det forhindrer dig i at gruble for meget over tingene. Når du har en ven på sidelinjen, får du hjælp til at vurdere, om det går godt nok? Om den og den kollega reagerede hensigtsmæssigt i situationen? Eller når du bare skal sige pyt,« siger Jeanette Svendsen.

Udvikling sikrer markedsværdi

Det er altid afgørende om du udvikler dig i jobbet. Får du opgaver, der udvikler dig? Giver jobbet dig mulighed for at bidrage med noget, der er større end dig selv? Er du stolt og trives i jobbet? Har du den indflydelse på jobbet, som du ønsker dig?

»Lidt frækt kan man spørge: Er du klar til at blive fyret? Din tryghed er i dine kompetencer. Derfor er det utrolig vigtigt, at du ikke går i stå. Du skal bruge dine evner, styrker og talenter. Ellers mister du motivation, engagement og dermed også din markedsværdi,« siger Jeanette Svendsen. Karriererådgiverne hjælper dig på vej: Sådan planlægger du din karriere.

Har du balance i livet?

Oplever du god balance mellem dit arbejds-, familie- og fritidsliv? Får du holdt dine feriedage? Har du tid nok til dine fritidsinteresser? Har du tid og overskud til din familie og dine venner?

»Du skal også være bevidst om, at dit familie- og egoliv skal styrkes og dyrkes, så du får energi til dit arbejdsliv. Når du har blus på flere kogeplader, så er du ikke så sårbar, hvis det i en periode ikke kører så godt et af stederne, fordi du har noget andet godt at læne dig op ad,« siger Jeanette Svendsen.

Hvad er dine fokusområder i 2018?

»Mit råd er altid, at du skal tage en samtale med din chef, om hvad der vil gøre dine arbejdsbetingelser og trivsel i jobbet optimal. Og så skal du afklare med din mand/kone eller kæreste, hvad du gerne vil i det næste år. Hvis du for eksempel har konkluderet, at du skal tage en MBA, skal det times med baglandet,« siger Jeanette Svendsen.

Er din konklusion, at du ikke trives i dit nuværende job, så skal du i gang med at lægge planen for, hvordan du scorer dit næste drømmejob. Her er 5 gode grunde til at kvitte dit job.

Oprindeligt bragt på universe.ida.dk.