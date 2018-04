Mentorforløb giver et solidt rygstød til karrieren

En mentor kan hjælpe med at stille de rigtige spørgsmål, så man kan blive mere afklaret. Det fortæller Lise Dan, der er karrierekonsulent hos Ingeniørforeningen IDA og ansvarlig for mentorprogrammet.

Det kan være godt at få et frisk blik på sit arbejdsliv. Ikke mindst hvis man gerne vil avancere, er rykket til en ny afdeling eller blot har brug for at sparre med en om, hvorvidt man egentlig er det rigtige sted.

En mentor kan hjælpe med at stille de rigtige spørgsmål, så man kan blive mere afklaret. Det fortæller Lise Dan, der er karrierekonsulent hos Ingeniørforeningen IDA og ansvarlig for mentorprogrammet.

”Et mentorforløb er egentlig relevant for rigtig mange. Det er gavnligt, hvis man har særlige dilemmaer på jobbet, går med tanker om uddannelse, har fået en ny rolle i afdelingen, har udfordringer med work-life balance eller samarbejdet med kolleger. Det kan både være opgave- person- og rollerelateret,” fortæller hun.

Det særlige ved et mentorforløb er, at det løber over en periode på flere måneder – ofte op til et år, hvor mentor og mentee, som det hedder, mødes en gang om måneden.

”Dermed er der tid til at få skabt et tillidsforhold og et fortroligt rum. Man bevarer altså momentum på en helt anden måde, end hvis det bare var en enkelt karrieresamtale. Derfor kan du virkelig flytte dig,” siger Lise Dan.

Kvindelig leder i mandsdomineret branche

En af dem, der er i gang med et mentorforløb, er Anja Mørch, som er projektleder. Hendes mentor hjælper med ”at gøre hende mere robust,” siger hun. Han er et godt rygstød.

”Der sidder en uvildig part, som kender branchen og kan skubbe dig i den rigtige retning. Man skal selvfølgelig være parat til at blive skubbet til. Det er i hvert fald noget af det, jeg har lært: at det ikke nytter at sætte sig i et hjørne og sige: hvorfor får jeg ikke de spændende opgaver, men at man må træde i karakter.”

Annika Steiness er en anden, som har haft god gavn af et mentorforløb. Da hun avancerede til afdelingsleder, opstod der nye udfordringer. Hun havde i hvert fald selv et billede af, at hendes køn måske kunne give hende problemer:

”Jeg er kvindelig konstruktionsingeniør og blev afdelingsleder for folk med over 40 års erfaring. Primært mænd. Da de startede deres karriere, fandtes der ikke kvinder i faget – og da slet ikke i konstruktionsafdelingen. Det fik mig da til at spekulere på, hvordan de ville tage imod mig,” siger hun.

Hendes mentor kunne mane spøgelserne i jorden for hende. Han er mand, ældre, mere erfaren og har taget samme vej som hende fra specialist til projektleder og nu afdelingsleder.

”Han tog udgangspunkt i sit eget arbejdsliv og fortalte, at han simpelthen aldrig har set den problematik udfolde sig, altså at man som kvinde ikke skulle have ordentlig gennemslagskraft over for mænd. Så det var min egen bekymring, der ikke havde hold i virkeligheden,” siger Annika Steiness.

Som en tur i Central Park

En af de store styrker ved et mentorforløb er netop, at man kan få afprøvet og undersøgt sine forestillinger om virkeligheden, siger Lise Dan.

”Du har de her erfarne øjne udefra, som ikke har en skræddersyet mening på forhånd, og som kan øse ud af sin egen erfaring. Mentorerne har virkelig tyngde, fordi de som oftest kommer ud af den samme branche, rolle eller faglige retning og har trådt de sko, man selv er i gang med at træde,” siger Lise Dan og peger på at samtalerne ikke handler om at prædike, men om at hjælpe den enkelte frem til nogle erkendelser.

”En mentor dikterer ikke. Han eller hun deler sine erfaringer, lytter og stiller spørgsmål,” siger hun.

For Andreas Kjærnø, der er uddannet diplomingeniør, men som ret ung er gået fra specialist til leder, er mentorforløbet en uvurderlig støtte i forhold til konkrete ledelsesudfordringer. Men det er også et tiltrængt frirum til refleksion og et pusterum i et hektisk arbejdsliv.

”Du kan sammenligne det lidt med at gå rundt i New York, hvor alting farer afsted og går stærkt. Så går du ind i Central Park, hvor der er stille. Her kan du sidde over for en, der lytter og spørger, og du har tid og ro til at tænke dig om. Bagefter er du bedre klædt på til at gå ud i ræset igen.”

Artiklen er oprindeligt publiceret på IDA Univers.