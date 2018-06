»Kode er det sidste, man skal lade sig afskrække af«

Det kræver grundige overvejelser og en plan at sikre det gode arbejdsliv. Tænker de fleste nok. Men nogle gange spiller skæbnen dig et puds, og så gælder det om at smide planen væk og lade sig rive med.

Anette Nørgaard, der er Nordic Startup Lead hos Microsoft, beskriver det som »ekstremt tilfældigt«, at hun i midten af 80erne endte i it-branchen. Efter et au pair-forløb i Frankrig traf hun en ganske pragmatisk beslutning, som mod forventning kom til at definere hendes karriere.

»Alle råbte op om, at der manglede it-kræfter. Så jeg tænkte, at hvis jeg tog et par år og arbejdede med it, kunne jeg spare penge sammen og gå i den retning, som jeg i virkeligheden gerne ville gå. Nemlig at blive skønhedsekspert, make up-artist,« siger Anette Nørgaard, der er blandt talerne på IDAs konference Kvinder der styrker 12. juni.

Hun beskriver, hvordan hun gik ind i branchen med den klare fordom, at det ville blive virkelig kedeligt, og at it-branchen var fyldt med kedelige folk, der sad en hel dag foran skærmen og ikke evnede at være sociale.

»Men jeg ændrede lynhurtigt holdning, for det viste sig at være noget helt andet,« fortæller hun.

IT-branchen er krævende kreativt

Anette Nørgaards første job var på Nordjyllandsværket og bestod primært af udviklingsopgaver. Værket havde en række mainframe-systemer, som skulle vedligeholdes og driftes, og senere var Anette Nørgaard med til at skifte mainframe-systemerne ud med pc-programmer. Det var et stort ansvar for en ung pige, og Anette Nørgaard fik hurtigt oplevelsen af, at »Wow, det er ikke kedeligt, det er faktisk sjovt.«

»Jeg blev overrasket over, at det var så krævende kreativt, og at man faktisk kunne påvirke noget selv. Jeg havde medindflydelse på noget, andre skulle bruge, og jeg kunne gøre en forskel. Det var det, der drev mig,« siger hun.

Udover at blive overrasket af, i hvor høj grad it-branchen fordrer en vis kreativitet, blev Anette Nørgaard glad for at opleve, de mange andre aspekter af jobbet. Det er fx fokus på brugervenlighed, kommunikation og i mange tilfælde, skal der også tænkes etik ind.

»Når du går ind i en problemstilling, er kodningen faktisk en lille del. Det er i virkeligheden bare det værktøj, du bruger til at finpudse,« siger hun.

Kode er det mindste af det

Anette Nørgaard var fem år hos Nordjyllandsværket, og karrieren i it-branchen har siden blandt andet bragt hende omkring så forskellige steder som GlaxoSmithKline, Oracle, Miracle, Novo og nu Microsoft. Samtidig har hun selv startet virksomheder og har i det hele taget nydt godt af en branche, som på trods af små udsving og dot com-boblen praktisk talt kun er vokset, og som dag for dag bliver mere og mere integreret i alles hverdag.

Derfor er Anette Nørgaard også ked af, at vi som samfund 30 år senere til en vis grad har mange af de samme fordomme om it-branchen, som hun selv havde. Hun mener, at branchen som helhed skal gøre det meget mere tydeligt, hvor mange muligheder, der er med it, og at det ingenlunde er kedeligt.

»Vi skal tegne et mere nuanceret billede af, hvad it er. Jeg er kommet til at elske it-branchen og synes, det er det fedeste element at være i. Og det er rigtig synd, at uddannelserne ikke taler højere om det kreative element,« siger hun.

Anette Nørgaard kom ind i it-branchen med en klar teknisk baggrund og har selv siddet med fingrene dybt nede i koden. I dag er hun ansvarlig for Microsofts startup-aktiviteter i Norden og løser ikke længere selv udviklingsopgaver. Selv om hun har i hele karrieren har nydt godt af en dyb forståelse for kode, hælder hun alligevel mod at kalde selve kodningen ligegyldig. Så længe du har en forståelse for, hvad du kan gøre med kode.

»Jeg tror, at vi i fremtiden får robotter, der koder for os. Så du skal bare tegne stregerne, og derfor er det alt det uden om, der er vigtigt. Forståelsen for hvad it kan, hvordan man kommunikerer og forståelsen for, hvordan man designer det på en måde, hvor folk kan bruge det,« siger Anette Nørgaard.

»Kodningen er det sidste, man skal lade sig afskrække af. Koden er bare værktøjet,« siger hun.

Kvinde i en mandeverden

Ifølge en undersøgelse lavet af IT Branchen er der omkring 24 procent kvinder i den danske it-branche, men det er inklusivt mindre tekniske funktioner som HR, administration og lignende, og skærer man dem væk, er mand/kvinde-fordelingen endnu mere skæv.

Anette Nørgaard kalder alligevel branchen »ret divers - selv om der ikke er mange kvinder«, men fortæller også, at det kan være en mandeverden. Selv har hun primært mødt fordommene, når hun eksempelvis har været til møder, hvor der bliver talt teknik. Er der en mand til stede, er det også typisk ham, folk henvender sig til.

»Du kan tage den på to måder,« siger hun og fortsætter.

»Du kan være hysterisk sur og sige, at det er for dårligt, at der bliver gjort forskel. Jeg har i stedet taget den approach, at jeg blander mig i diskussionen, fordi jeg kan komme med nogle andre aspekter end mine mandlige kolleger.«

Anette Nørgaard mener dog, at vi for helhedens skyld har brug for at få flere kvinder ind i it-branchen, og hun er blandt andet selv involveret i non-profit organisationen Coding Pirates, der arbejder med at styrke børns it-evner ved at pirre deres nysgerrighed, opfindsomhed og skaberkraft. Her møder Anette Nørgaard lige så mange piger som drenge, og i det hele taget mener hun ikke, at kvinder på nogen måde skal lade sig afskrække af branchen.

»Der er så mange ting at snakke ind i for pigehjerter i it-branchen. Og så er der selvfølgelig også din egen karriere, hvor det kan være udviklende og sjovt,« siger hun og fortsætter.

»Så vi skal have revet skyklapperne af folk. Vi skal vise, hvor mange muligheder der er med it, og hvor nødvendigt det er.«

Du kan høre mere fra Anette Nørgaard på konferencen Kvinder der styrker 12. juni i København.

Artiklen er oprindeligt publiceret på IDA Universe.