Hver ottende kvindelige leder har været udsat for sexchikane

Sig fra, lige når det sker. Hvis du bliver overrumplet af situationen og mundlam, så tag det op med arbejdspladsen en af de efterfølgende dage. Det er aldrig for sent, og det kan få betydning i en eventuel retssag, at du har sagt tydeligt fra. Kom ud med det, også selv om du føler dig skamfuld. Det er en helt normal følelse at få efter at være udsat for sexchikane.

Gå til nærmeste leder eller til en uvildig person, som arbejds­pladsen har udpeget som kontaktperson i tilfælde af sexchikane.

Hvis du er på en arbejdsplads, hvor sexchikane ikke har været italesat som en ulovlig krænkelse, og hvor det ikke er tydeligt, hvem du skal tage kontakt til, så tænk over, hvem det er oplagt at gå til. Søg at få løst problemet på arbejdspladsen. Søg evt. råd hos din faglige organisation.

Kilde: Viceadm. direktør Bodil Nordestgaard Ismiris, Lederne