Gør lønforhandlingen til en fest: Her er seks gyldne råd

En lønforhandling kan være både nervepirrende og grænseoverskridende. Du skal vise sig selv frem med det formål at hive flere penge ud af chefen, og selvom du måske overskrider personlige grænser, risikerer du at gå skuffet ud af døren.

Men en god idé er, at tænke positivt om samtalen. Det er trods alt din lejlighed til at »sælge dig selv,« Så en positiv og ikke for selvkritisk tilgang til det, du har præsteret i løbet af året, vil hjælpe dig.

Der er ingen universelle løsninger, som passer til alle. Men her er de vigtigste pejlemærker, du kan styre efter.

1: Forbered dig

Tænk grundigt over, hvad du har lavet i løbet af året – vil du stige i løn, skal du forhandle hele året. Hvor har du gjort det godt, og hvilken betydning har det haft for resten af afdelingen? Notér dine største sejre og gør opmærksom på dem til samtalen, så du viser, at du har tilført værdi, som bør honoreres.

Sæt dig også ind i hvad andre i din position får. Det kan du gøre gennem lønstatistikker fra din fagforening og ved at tale med kolleger og faglige bekendtskaber.

Vurdér også virksomhedens situation. Hvis det går rigtig godt, kan dit lønudspil måske være lidt højere, end du egentlig havde tænkt dig i første omgang. Endelig skal du tænke over, om du adskiller dig fagligt fra dem, du sammenligner dig med. Kan du noget, der tilfører ekstra værdi? Det skal på bordet til lønsamtalen.

2: Kend dine styrker

Det er vigtigt, du selv ved, hvad du står for. Tænk dine styrker igennem og sæt ord på, hvorfor de er afgørende for virksomheden. Vælg et par projekter eller opgaver, hvor noget er lykkedes rigtig godt og fremhæv dem. Husk at du i princippet forhandler løn året rundt forstået på den måde, at det kan være en god idé løbende at fortælle, når noget er gået godt. Gode relationer gør det nemmere at synliggøre dine resultater. Det er ikke sikkert, din chef opdager det af sig selv.

Hvis du sørger for at fokusere benhårdt på at bruge dine styrker i løbet af året, giver det også afkast i form af bedre resultater, større arbejdsglæde, mere anerkendelse og sandsynligvis mere i løn.

3: Fremhæv dit initiativ

For en leder er det meget værdifuldt, hvis du aflaster – det vil sige er pålidelig og troværdig i forhold til at få afsluttet opgaver. At man simpelthen kan regne med dig; Medarbejdere der tager nye opgaver på sig, byder ind, viser initiativ og »kan selv« er højt sat hos ledere.

Her skal du selvfølgelig altid vurdere, hvor langt du vil gå, og hvor meget du kan tage på dig. Nogle vil måske også tænke: jeg skal ikke ligge på knæ for min leder. Men du kan også vende den om og sige: hvis du er strategisk og byder ind dér, hvor det virkelig er vigtigt, ja så kan det give dig et afkast i form af højere løn. Her skal du selvfølgelig - til selve lønforhandlingen - huske at påpege de situationer, hvor du har aflastet og været en gevinst.

4: Vær social og positiv

Generelt giver det point at være »kulturbærer.« En humørfyldt og social medarbejder, der spreder energi, deler din viden og er hjælpsom, vil ofte blive honoreret. Når du byder ind og siger: »Hey, god idé« eller kan glæde dig på andres vegne, så er du med til at skabe et positivt og dynamisk arbejdsmiljø, der skaber fremdrift og i sidste ende nye løsninger, som alle har glæde af.

Du vil blive opfattet som en, der arbejder for det fælles bedste, fordi du spreder god stemning og tænker i løsninger frem for grublerier. Det giver point, også hos chefen. Hvis du kan tage den tilgang med ind til lønsamtalen og betragte forhandlingen med chefen lidt som en fest, kan det måske give dig ekstra medvind.

Få karriererådgiverens gode råd til at styrke dine sociale kompetencer – og karrieren.

4: Brug dine kolleger

Det kan være en god idé at tale med dine kolleger om, hvordan de opfatter dig, og hvor de mener, du har gjort det særlig godt. Måske har du én eller flere, du arbejder tæt sammen med, som kan være med til at identificere dine sejre og højdepunkter i løbet af året. Mange bryder sig ikke om at fremhæve sig selv over for lederen, men her kan man have gavn af sine kolleger som opbakning. Det kan være rart, at de lige klapper en på ryggen og forsikrer om, at dér gjorde du faktisk en forskel, og det bør chefen vide.

5: Husk dig selv

Nogle er gode til at sælge sig selv og fortælle løs om alt det, de kan og bidrager med. Andre har det langt sværere med det, eller ønsker det ganske enkelt ikke. En lønforhandling kan være vanskelig, hvis man ikke bryder sig om at fremhæve sig selv. Men det er afgørende at turde sætte ord på sine resultater, hvis man vil gøre sig håb om at klatre op på et højere løntrin. Du skal derfor mærke efter hos dig selv, hvor langt du synes, du kan gå for at nå dertil. Betragt disse råd som inspiration og værktøjer du kan plukke i.

Hovedpointen er, at du aldrig må overlade det til chefen at gætte, hvad du har lavet, for så kan der let blive gættet forkert.

Oprindeligt bragt på universe.ida.dk.