Forsikringsboss: Kvinder i ledelse bidrager til en bedre bundlinje

Topchefen for Tryg, Morten Hübbe, understreger vigtigheden af flere kvinder i ledelse. »Alle undersøgelser viser, at virksomheder med en bedre balance skaber bedre bundlinje og bedre resultater. Vi har brug for flere kvindelige ledere for at stå stærkere og gavne vores forretning,« sagde han mandag, da regeringen fremlagde et initiativ for at få flere kvinder i de danske virksomheders ledelser.

Foto: Sofie Mathiassen