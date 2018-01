Euforien om bitcoin minder om internettet

Bitcoin-kursen er knækket, men teknologien varsler et nyt finansielt paradigme. Ligesom internettet følger den en hypekurve, som på et tidspunkt vil stabilisere sig, mener ekspert.

Bitcoin startede 2017 i en værdi på omkring 800 dollars og toppede på 20.000 dollars i december. Mens bitcoin er kommet på alles læber og helt almindelige mennesker investerer i den hypede kryptovaluta, har andre fået øjnene op for nogle af de andre kryptovalutaer, der er dukker op i den digitale møntfods land.

For bitcoin var langt fra den kryptovaluta, der steg mest i værdi i årets løb. Det var Ripple, der gik fra 0,006 dollars til 2,9 dollars. Altså en stigning på 36.000 procent. Og så er der Ether, Tron, DAI, IOTA og alle de andre.

Mange har sammenlignet Bitcoins heftige prisstigning med tulipanboblen i Holland i 1600-tallet, hvor tulipanpriserne steg eksplosivt over kort tid. Da boblen sprang, gik en masse mennesker konkurs, fordi de havde spekuleret i tulipanmarkedet. En mere nutidig sammenligning er dotcom-boblen, som også efterlod mange virksomheder konkurs tilbage i starten af 2000, påpeger Hans Henrik Hoffmeyer fra Nets datterselskabet Smart Payments.

»Der kan man sige det samme her. At folk har spekuleret i bitcoin, og på et eller andet tidspunkt finder man ud af, at det her ikke har nogen underliggende værdi eller aktiv. Og så vil kursen falde. Men det er nok også umiddelbart en kortsigtet konklusion at trække,« siger Hans Henrik Hoffmeyer til IDAs teknologipodcast, Techtopia.

Varsler et paradigmeskift

Hans Henrik Hoffmeyer tegner den folkelige holdning til bitcoins og kryptovalutaer i almindelighed som en hypekurve. Påstanden er, at ny teknologi ofte følger samme dramaturgiske model, der starter med nysgerrighed og eufori, som peaker i enorme forventninger til de forandringer, der måtte medfølge.

Herefter følger en deroute ned i en skuffelsernes dal, hvor man finder ud af at teknologien ikke kan løse alle verdens problemer. Ifølge Hans Henrik Hoffmeyer er det først efter, at hypekurven er knækket, at det interessante sker. For det er her teknologien for alvor bliver adopteret.

»Et godt eksempel på en sådan hypekurve er internettet eller virtual reality eller alle de her nye teknologier, der kommer, hvor man i starten har enorme forventninger til, hvad de kan løse på kort sigt. Men det viser sig faktisk, at på lang sigt, så har specifikke teknologier haft en enorm indflydelse på vores samfund eller måden, vi arbejder på. Selvom de skuffede på den korte bane,« forklarer Hans Henrik Hoffmeyer til Techtopia.

Hans Henrik Hoffmeyer har arbejdet med kryptovalutaer siden 2012 og har diskuteret udviklingen hele vejen rundt om bordet med banker, parlamentarikere og folk fra Europol. Han mener, at bitcoin-teknologiens hypekurve vil slutte i en reel forståelse af et nyt paradigme for penge, værdi, investeringer og transaktioner. Det ved medføre en større forståelse for, hvad det kommer til at betyde for samfund og arbejdsmarked.

Kryptovalutaens Facebook er måske ikke kommet endnu

I dag har mange helt almindelige danskere investeret i bitcoins og nogle har tjent rigtig mange penge allerede. Men måske begynder spørgsmålet også at melde sig: Er bitcoin den bedste kryptovaluta?

»Der står jo flere tusinde andre valutaer ved siden af og prøver at konkurrere om bitcoins plads. Og der begynder man også at sætte sig ind i, jamen hvorfor skulle den her være den endegyldigt bedste. Er det her ikke bare teknologi, der bliver udskiftet med en ny teknologi,« siger Hans Henrik Hoffmeyer.

Flere har henvist til det engang så populære sociale medie MySpace, der i dag er mest kendt for at være blevet overhalet indenom af Facebook som det altoverskyggende sociale medie. Bitcoin er da også allerede blevet kritiseret for ikke at være et lige så godt sted at opbevare sine penge som fx guld på grund af den ekstreme volatilitet.

"På vej ned af den her hypekurve, så finder man også ud af, at der er nogle enormt store transaktionsgebyrer ved at gennemføre selv simple betalinger med bitcoin, og at det ikke er en ideel valuta til betalinger. Og så ser man, at der jo er andre valutaer, der kan det, og så kunne man jo begynde at købe nogle af dem," siger han.

Hans Henrik Hoffmeyer understreger dog at bitcoin har befundet sig i en boble al den tid, han kan huske, og at den lige så vel kan stige 100 gange mere i værdi.

Du kan høre hele udsendelsen, hvor Henrik Føhns også afslører, at han selv er ved at kaste sig ud i at stifte en ny kryptovaluta, på Techtopia.dk eller direkte via iTunes.

Artiklen er oprindeligt publiceret på IDA Universe.