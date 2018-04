Er du også ramt af udviklingspanik?

Du skal udvikle dig konstant. Det er et mantra, der har bidt sig fast i takt med, at arbejdsmarkedet er blevet mere foranderligt. Men tempo, udvikling og forandring bør ikke være et mål i sig selv. Og man skal ikke droppe sit job, blot fordi man har haft det i lang tid og føler, at man »bør udvikle sig.«

»Hvis du tager glad på arbejde og føler, du udvikler dig personligt og fagligt. Og har du det sjovt, bliver anerkendt, lærer noget og har indflydelse på dit job, så er der ingen grund til at søge videre,« siger karriererådgiver i Ingeniørforeningen IDA Jeanette Svendsen.

Man skal altså ikke være bange for at afvikle sig selv på arbejdsmarkedet, blot fordi man bliver i sit job. Tværtimod.

»Når du har været mange år i en virksomhed viser det, at du er en loyal og skattet medarbejder. Og har du mange spændende opgaver og stor arbejdsglæde, hvorfor skulle du så søge videre?« siger Jeanette Svendsen.

Gå glip, hvis du vil undgå at kæntre

Der er dog – fra virksomheders og arbejdsgiveres side – ind imellem fokus på, at det er værdifuldt at lave skift i arbejdslivet, hvor man udfordrer sin egen omstillingsparathed, får nye impulser og så videre.

Andre peger på, at det kan være værdifuldt for den enkelte ikke at jagte forandringer hele tiden. I forbindelse med lanceringen af sin debatbog med titlen »Gå glip« sagde psykologiprofessor Svend Brinkmann blandt andet: »Hvis vi mennesker vil undgå at kæntre, bliver vi nødt til at acceptere, at vi godt må gå glip af noget.«

Og man behøver ikke være bange for at gå glip af noget, fordi man bliver i sit job. Nye muligheder kan sagtens ligge lige for næsen af en, der hvor man er, og er der noget særligt, man er træt af i sit job, skal man også huske på, at nissen ofte flytter med til det næste, påpeger Jeanette Svendsen:

»Du skal i hvert fald tænke meget over, hvad det er du leder efter – for måske er det det samme et nyt sted. Er du utilfreds, så find ud af tendenser og mønstre i det, der gør dig utilfreds, og se om du kan få ændret det i hverdagen,« siger Jeanette Svendsen.

Et langt arbejdsliv

Noget andet man skal huske, hvis man bliver grebet af ”udviklingspanik” er, at arbejdslivet i dag er rigtig langt, og man måske ikke behøver have så travlt med at skifte job. For vi bliver stadig ældre og er raske i flere år. Det betyder også, at arbejdslivet bliver længere, og giver den enkelte bedre tid til at gøre karriere eller forfølge faglige drømme:

»Hvis du ser på det traditionelle arbejdsliv, så bliver du uddannet, arbejder og går på pension. Den lange midterste periode – altså arbejdsperioden – har man set som en kontinuerlig udvikling fremad og op af karrierestigen – skridt for skridt. I fremtiden bliver det mindre enstrenget. Vi får flere år, hvor vi er raske og friske, og der tror jeg, vi vil se flere arbejde med svingende intensitet over hele arbejdslivet,« siger karriererådgiver Morten Esmann.

Artiklen er oprindeligt publiceret på IDA Universe.