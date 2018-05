En iværksætter behøver ikke sove på sofaer, glemme sin familie og arbejde 24/7

»Du skal konstant have hånden på kogepladen, fortæller manden dig, der har fire milliarder kroner, og som vil give dig 100.000. Så skal du lige låne en halv million og sove på en sofa i tre år.«

Andreas Zacho holder en lille pause. Sukker.



Han er iværksætter, men en lidt anden slags end de store succeser og gazeller, som medierne inklusive indeværende dagblad ofte skriver om.



I en tid, hvor stress er blevet en folkesygdom, og forskningsprojekter skal undersøge, hvad vores konstante smartphonebrug gør ved vores work/life-balance, som Berlingske Business skrev tidligere i denne uge, har Andreas Zacho besluttet sig for selv at opretholde balancen. Hvordan vender vi tilbage til.



I 2016 startede han den deleøkonomiske platform Gloove, hvor du kan leje flyttemænd på timebasis. Hvis han havde været med i DRs program »Løvens Hule«, havde han nok ikke vundet en investors hjerte. For det er ofte forbeholdt dem, der ofrer alt.

Og det vil Andreas Zacho ikke. Ofre alt.



»Jeg synes, det er kammet over. Kan det være, man forventer lidt for meget, i forhold til hvad der sundt for mennesket?« siger han.





Iværksætter Andreas Zacho startede i 2016 virksomheden Gloove, hvor du kan leje flyttemænd på timebasis. Han mener,at iværksætterbranchen trænger til en mentalitetsændring. Tempoet er blevet for højt.

Hos Dansk Erhverv sidder Sigurd Schou Madsen, der er chefkonsulent på iværksætterområdet, og han genkender også, at iværksættere er travle folk. Sådan er det, når man både skal være direktør, udvikler og tage sig af det praktiske.

Torben Bager, professor på Syddansk Universitet, sætter også nogle hjørneflag i, som vidner om en hård branche.

»Mange iværksættere er meget ambitiøse. De knokler og bliver i den grad opslugt af deres idé. Nogle er udsat for stress og ender nede i et hul, hvor de har overbelastet og glemt sig selv, ligesom de har glemt familien, og hvad der ellers kunne være vigtigt for dem,« siger han og konstaterer:

»Det bliver deres liv. De er under pres og balancerer på en knivsæg af fiasko og stor succes.«

Branchens mentalitet skal ændres

Den knivsæg fandt Andreas Zacho ret hurtigt ud af, at han ikke gad balancere på. Men i begyndelsen var det anderledes.

»For enhver pris kan det lykkes, det her, tænkte jeg. Den indstilling har jeg stille og roligt lagt fra mig, da jeg lærte mere om branchen og fik et indblik i, hvad folk bakser med,« siger han.

Han fortæller om en virksomhed, der alligevel ikke kunne få deres tocifrede millioninvestering, fordi produktet alligevel ikke var godt nok.

Hele netværkskulturen huer ham heller ikke. Et stykke fra Andreas Zachos værksted på Refshaleøen ligger et af Københavns kontorfællesskaber for iværksættere, Rainmaking Loft, som blot er et blandt mange fællesskaber i byen.

Mens han er sikker på, han ville kunne lære en masse sådan et sted, har han det fint med at passe sig selv – dels her på »Reffen« og med sin computer på cafeer rundt omkring i byen. Han oplever også, at folk netværker for at få noget ud af hinanden. En noget-for-noget-kultur, som han ikke har behov for at være en del af.

Luk faktaboks Udvid faktaboks Blå bog: Fra minerydder til iværksætter Andreas Zacho

* 30 år

* Arbejdede hos Søværnet fra 2007-2015, hvor han bl.a. fjernede miner i Øster- og Nordsøen. Har også været udsendt til Somalia.

* Startede på Kunstakademiets Arkitektskole i 2015. Han har orlov derfra. Hvad er Gloove?

* Gloove.dk blev grundlagt i maj 2016 af Andreas Zacho og Mads Bak Andersen, der i dag ikke længere er en del af virksomheden.

* Gloove.dk er en online deleøkonomisk platform, hvor du kan leje flyttemænd på timebasis.

* Flyttemændene er universitetsstuderende, der har jobbet som studiejob.

* I 2017 omsatte Gloove for 700.000 kr. Forventningen er at fordoble omsætningen i 2018.

* Planen er at lancere i Holland inden for de næste 12 måneder.

I stedet har Andreas Zacho valgt en anden vej til succes, en form mentalitetsændring, som han synes, branchen kunne give plads til.



Overskriften er »ro«.



»Jo mere ro du har i dit bagland, når du starter en virksomhed, jo bedre bliver dit produkt,« siger han.



Det gælder både privat og økonomisk. Kun én investor har placeret sine midler i Gloove, fordi Andreas Zacho ikke arbejder fuldtid i virksomheden. Derfor driver Andreas Zacho ved siden af en restaureringsvirksomhed, hvor han sætter møbler og lejligheder i stand. På den måde kan et tremåneders lejlighedsprojekt holde ham og Gloove økonomisk oven vande årets resterende ni måneder.

Hans værksted består af to containere, hvor den ene også er indrettet som værksted med poser fra Harald Nyborg og værktøj, der hænger som vægkunst.





Artiklen fortsætter under billedet Andreas Zacho har to containere som kombineret værksted og kontor på Refshaleøen. Sommetider arbejder han på Gloove her andre gange på caféer rundt om i København. Foto : Asger Ladefoged

Konsekvensen af, at han må dele tiden ud mellem Gloove og restaureringsvirksomheden er, at Gloove ikke vokser lige så hurtigt, som den kunne. Sidste år omsatte virksomheden for 700.000 kr. I år håber han på det dobbelte. Planen er at lancere i Holland inden for de næste 12 måneder. Og ambitionen er, at det skal blive et livsprojekt.

Men for 99 pct. af iværksætterne glipper det. Hvis det bliver tilfældet for Andreas Zacho, mister han kun de penge, han selv har investeret. Som han selv siger, står han tilbage med et nul. Ikke en milliongæld, han skal bruge 20 år på at afregne, og som vil forhindre ham i at investere i fremtiden.

Heller ikke venskaber, han har forsømt, eller en kæreste, han har glemt at holde af.

»Det kan godt være, at hele branchen ikke er den branche, jeg gerne vil arbejde i. Jeg prøver i stedet at dreje den over til det tempo, jeg gerne vil arbejde i.«