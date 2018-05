Ekspert i ledelse: Fremover bliver der ikke plads til bureaukrater

»I know that you call them a djøf’er«. Stephen Denning kan ikke lade være med at grine, når han bruger det danske udtryk, og det gør han ofte. I den 74-årige amerikaners opfattelse er djøf’ere medlem af en professionel ledelsesklasse. De er» papirskubbere«, »folk, der kan lide at skabe arbejdsopgaver for andre«, og så er deres rolle ved at være udspillet i fremtidens agile organisationer. Her er der kun plads til dem, der skaber værdi, og det er ofte ingeniørerne.

De agile organisationer er hjerteblod for Denning, der er forfatter til flere bøger om ledelse og populær klummeskribent hos Forbes. De sidste 15 år har han rejst over hele verden og holdt foredrag og workshops om, hvordan virksomheder kan få mere motiverede medarbejdere, gladere kunder og større indtjening, hvis de tør skrotte de stive organisationsdiagrammer og arbejde mere agilt.

Det budskab havde han også med til deltagerne ved IDA TakeAways, der er en række sessioner om digital ledelse arrangeret af Ingeniørforeningen.

Inspirationen kommer fra IT-branchen, der var pionerer inden for arbejdet med agile organisationer, men de seneste år har virksomheder i alle typer brancher fået øjnene op for de fordele, der følger med. Da Deloitte for to år siden gennemførte en spørgeskemaundersøgelse blandt 10.000 HR- og forretningsledere, svarede 94 procent, at agilitet og samarbejde bliver essentielt for deres muligheder for succes.

Ingeniørernes hævn

En agil organisation ligner et spindelvæv, hvor små autonome teams arbejder og udveksler viden på kryds og tværs i stedet for, at nye initiativer altid kommer fra ledelsen. Hvis et team får en god idé, kan de implementere den med det samme uden at skulle have grønt lys fra toppen.

Men den vigtigste forskel er, at agile organisationer altid sætter kunden i centrum. Også selvom det betyder, at de skal gentænke deres egne strukturer. I stedet for at se indtjening som et mål i sig selv, bliver den i stedet resultatet af at drive en virksomhed, der vækker begejstring hos medarbejdere og kunder.

»Hvis virksomhedens mål handler om indtjening, kommer medarbejderne så på arbejde og er begejstrede over at skulle tjene penge til chefen? Nej, det gør de ikke. De skal nok løse deres opgaver, men de vil nok ikke være særligt entusiastiske. Så hele målet med at have fokus på kunden er, at det er motiverende i sig selv,« fortæller Stephen Denning.

Agile organisationer er derfor en drøm for ingeniører og andre, der arbejder med udvikling, fordi formålet er innovation i stedet for indtjening, som djøf’erne typisk prædiker ifølge Denning.

»Det vi ser, er ingeniørernes hævn. Jeg sætter gerne mine penge på, at meget få valgte at blive ingeniører for at tjene penge til deres chef. De blev ingeniører, fordi de ville skabe værdi i verden, men det er en agenda, som er blevet glemt de seneste år«, siger Stephen Denning, der peger på, at agile organisationer kun har plads til medarbejdere, der skaber direkte værdi for brugeren, mens bureaukrater må finde sig et nyt job.

Spotifys vilde vækst

Den svenske musikstreamingtjeneste Spotify er skoleeksemplet på en agil organisation. Fra oprettelsen er den blevet organiseret i små autonome teams, og det er ifølge Denning årsagen til, at den i de seneste år har oplevet en enorm vækst.

I 2015 havde Spotify 60 millioner brugere, men væksten var gået i stå, og brugerne klagede over, at tjenestens søgefunktion var for dårlig. Spotifys ledelse satte alt ind for at optimere søgningen, men det var et lille udviklingsteam, der endte med at vende lykken.

Med udgangspunkt i Spotifys brugerdata indførte de »Discover Weekly«, der er en personlig spilleliste, som alle brugere modtager en gang om ugen. Den personlige service var en ny måde at møde kunderne, og det kickstartede Spotify, der i dag har 150 millioner brugere.

Det ironiske ved historien er, at Spotifys ledelse var stærkt imod ideen om en personaliseret spilleliste, »men det betyder heldigvis ikke særligt meget i agile organisationer«, forklarer Stephen Denning.

En langsom og smertefuld død

Stephen Denning er derfor optimistisk, selvom flere har spået, at den digitale revolution vil føre til massearbejdsløshed og disruption af sunde virksomheder. Ved at organisere sin virksomhed mere agilt, skaber man nemlig mening i arbejdet, loyale kunder og en bedre indtjening.

For de virksomheder, der krampagtigt holder fast i top down-ledelsesstrukturerne og som er mere optagede af at tjene penge end deres kunde, er der dog ikke meget håb, mener Denning.

»De kommer til at lide en langsom, smertefuld og brutal død«, siger han og lægger vægt på hvert eneste ord.

Artiklen er oprindeligt publiceret på IDA Universe.