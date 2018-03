Ekspert: Bryd ud af flinkeskolen og bliv hørt på jobbet

Gennem 20 år har Johnny Schultz holdt kurser i »personlig gennemslagskraft«, hvor han lærer deltagerne at levere deres budskaber med saft og kraft. Det er lige så ofte mænd, der har brug for at gøre mere opmærksomme på sig selv, fortæller han.

Flinkeskole-eleven sidder tavs til mødet og holder et ellers klogt og velplaceret indspark tilbage, mens mere dominerende kollegaer optager al taletiden. Det er et af de scenarier cand.psych. Johnny Schultz fremhæver, når han underviser på kurset ’personlig gennemslagskraft.

I hans undervisning tager han udgangspunkter i de to arketyper flinkeskole-eleven og modstykket, som han kalder super-egoet. På møder eller i dialogsituationer er det oftest flinkeskole-eleven, der trækker det korte strå og sidder tilbage uden at sige noget. For at komme væk fra denne situation handler det om at bryde ud af høflighedsskallen.

»Personlig gennemslagskraft handler generelt om verbal og non-verbal kommunikation, om hvordan både dit budskab og dit kropssprog fungerer, så du virker troværdig og autentisk, så du bliver hørt, forstået og respekteret,« siger Johnny Schultz.

Hvor kommer det fra?

En forudsætning for at få mere gennemslagskraft er dog, at man ser på sin personlig udvikling eller »vækst«, som Johnny Schultz kalder det. Hvor slagkraftigt man formidler sine budskaber er nemlig vævet tæt sammen med, hvem man i øvrigt er. Desuden er en meget udadvendt opførsel ikke nødvendigvis altid en fordel.

»For at lære at træde mere i karakter, må man også stille sig selv spørgsmålene: hvorfor er jeg skruet sammen som jeg er, hvorfor er jeg blevet medlem af flinkeskolen, og hvordan melder jeg mig ud,« siger Johnny Schultz.

Masser af de flinke

Ofte er der mange flinkeskoleelver på Johnny Schultz kurser, for der findes i det hele taget mange af dem. Han understreger flere gange, det på ingen måde kun er kvinder, der er opdraget til at opføre sig næsten selvudslettende. Også mange mænd er medlemmer af flinkeskolen.

»Det er en udbredt misforståelse, at det kun er kvinder. Det er begge køn. Generelt er der alt for mange mennesker, der er så hæmmede og generte, eller så meget medlem af flinkeskolen, at de holder sig alt for meget tilbage,« siger Johnny Schultz, der på kurset giver deltagerne mental styrketræning, så de – gennem teknikker – får mod til at overvinde generthed eller flinkeskolementalitet.

Relevant for alle

Personlig gennemslagskraft er selvfølgelig relevant for ledere og folk, der ofte skal præsentere noget i deres arbejde. Men alle kan høste gevinst af at kunne udtrykke sig med ro, nærvær og eftertryk. Der er ingen tvivl om effekten af god kommunikation, siger han.

»Hvis vi forstår at tune ind på hinandens kommunikationskanaler, opnår vi større effektivitet, mere videndeling og færre konflikter,« afslutter han.

Oprindeligt bragt på universe.ida.dk