»Det er nu, I skal bevise jer selv«

Peter Suppli Benson, Berlingske Business' erhvervsredaktør, er ordstyrer denne eftermiddag, hvor årets Talent100 fejres på CBS. »I dag handler om at fejre jer. I har bevist, at nogle ser et lys i jer,« siger han.

Porcelænshaven på Frederiksberg dannende rammen, da 100 unge talenter torsdag strålede om kap med solen på årets første sommerdag ved præsentationen af Berlingskes traditionsfulde Talent100-magasin.



»I dag handler om at fejre jer. I har bevist, at nogle ser et lys i jer,« siger Peter Suppli Benson, erhvervsredaktør på Berlingske Business og dagens ordstyrer, da han byder velkommen.

Det er 15. gang, at Berlingske Business udpeger Talent100, hvilket for længst er blevet en institution. Talenterne bliver tilbudt plads i et særligt betalingsnetværk, opnår synlighed og for mange er det også karrierefremmende at blive udvalgt.



Luk faktaboks Udvid faktaboks Hvad er Talent100? * Berlingske Business Magasin dedikerede for første gang et nummer til 100 talenter i 2004, og i år er det dermed 15. gang, talenter med ambitioner og faglig ballast til at nå helt til tops portrætteres i samme magasin.



* Efter udvælgelsen tilbydes de 100 talenter at komme i et betalingsnetværk kun for talenter. * Berlingske Business foretager udvælgelsen af de 100 talenter på baggrund af en omfattende norminering fra virksomheder og andre interesserede. Aldersgrænsen er 35 år.



* I år har over 400 kandidater været tilmeldt med imponerende CV'er og anbefalinger. De fleste virksomheder indstiller kun én kandidat.



* I 2018 har der været efterlyst talenter indenfor syv kategorier: forretningsudvikling, kommunikation og public affairs, ledere, det offentlige, rådgivere, salg og marketing samt økonomi og finans.



* Af tidligere talenter kan Bjarke Ingels, Morten Hubbe samt Tommy Ahlers nævnes.

Blandt deltagerne er blandt andre Anders Colding Friis, administrerende direktør i Pandora samt Christina Krzyrosiak Hansen, Danmarks yngste borgmester med adresse på Holbæk Rådhus, der er på forsiden af dette års Talent100-magasin.

De hundrede talenter der er samlet til konferencen i CBS’ Ovnhallen på Frederiksberg kommer fra vidt forskellige brancher. Her er både advokater, økonomer og en bilmekaniker i Formel 1.









Artiklen fortsætter under billedet 100 nye talenter fejres på CBS. Caroline Kirk er direktionssekretær og teamleder hos Moderniseringsstyrelsen. »Nogle har fået øje på, at jeg har skabt resultater og har noget at byde på,« siger hun. Foto : Anne Bæk

Et af de udvalgte talenter er Caroline Kirk, som netop er ankommet fra sit job i Moderniseringsstyrelsen, hvor hun er direktionssekretær og teamleder.»Nogle har fået øje på, at jeg har skabt resultater og har noget at byde på. Jeg har en blækspruttefunktion, hvor det er vigtigt, at jeg er venlig og imødekommende, men også at jeg bruger mit analytiske blik og kan se, hvornår folk har brug for hjælp,« siger Caroline Kirk.Hun glæder sig til at være en del af det særlige talentnetværk.»Det kan hurtigt blive lidt indspist, når man sidder i centraladministrationen, så det er spændende at komme ud at tale med nogle fra den private sektor og udveksle erfaringer og få inspiration,« siger hun.Hun står ved et af de høje borde i den lyse ovnhal, som de mange talenter summer rundt omkring. De fleste bærer det nye Talent100+1-magasin i favnen, mens der bliver sagt »hej« og »tillykke« på kryds og tværs.

Artiklen fortsætter under billedet Talent100 anno 2018 fejres på CBS. Christian Fredslund-Andersen er et af de udpegede talenter. Han er salgs-manager hos Microsoft, hvor han hurtigt er steget i graderne. Foto : Anne Bæk

En af hendes nye talent-kolleger hedder Christian Fredslund-Andersen og er salgs-manager hos Microsoft. Her er han hurtigt steget i graderne, og det har hans leder hyldet ved at indstille den 30-årige CBS-uddannede som et talent.»Det er en stor cadeau for det arbejde, jeg har lavet, som vil styrke mit brand, og så er det et fedt pejlemærke for forventningerne til fremtiden,« siger han.Ligesom Caroline Kirk synes han også, at noget af det interessante ved talentnetværket er muligheden for at mødes med talenter fra helt andre brancher.

Artiklen fortsætter under billedet De 100 talenter er mødt op med deres kærester, familier og venner til fejring på CBS. I år er over 400 blevet indstillet - det højeste antal nogensinde, siden der for første gang i 2004 blev udpeget talenter. Foto : Anne Bæk

Mange af talenterne udspringer fra stillinger, der har at gøre med IT, digitalisering og globalisering, og det er virksomhederne selv, der har indstillet talenterne. I år er flere end 400 kandidater blevet indstillet, hvilket er det højeste antal nogensinde, siden Berlingske Business Magasin for første gang i 2004 udpegede 100 talenter.Konkurrencen er blevet hårdere, og det bliver den også ved med at være efter talentudpegningen.»Det kan godt være, at nogle synes, I er dygtige, men det er først nu, det begynder. Det er nu, I skal bevise jer selv,« siger Peter Suppli.