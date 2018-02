Chef fra fremtidens gigantbranche: Disruption kræver de rigtige medarbejdere

I et lille lokale ved DTU i Lyngby sidder 12 mennesker og arbejder med fremtiden. De er en del af et af verdens største udviklingsprojekter. De arbejder med ny lovgivning, ny teknologi, en ny forretningsmodel. De står på kanten af en førerløs verden, som ikke er færdigtegnet. Men én ting ved de: det bliver stort.

De 12 er en del af firmaet »Autonomous Mobility,« som skal skabe selvkørende transport i Danmark, Norden og Baltikum, og det kræver en særlig medarbejdertype at arbejde med så mange ubekendte. Det fortalte den administrerende direktør Peter Sorgenfrei, da han besøgte IDAs konference »Ledelse der styrker«.

»Jeg prøver at finde nogle folk, som på en eller anden måde har demonstreret, eller som jeg har en fornemmelse af, kan rumme alle de forandringer og alle de nye teknologier, vi går og arbejder med.«

Hold hovedet koldt

Autonomous Mobility hører under Semler Gruppen, som er Danmarks største bilimportør og ansvarlig for import af hæderkronede benzinslugende mærker som Audi, Volkswagen og Skoda. Men man har altså set skriften på væggen og er rullet ind på det selvkørende marked for at kunne skifte titel fra »importør af køretøjer« til »udbyder af mobilitet.«

»Om 20 år lever Semler Gruppen ikke af at sælge biler, for der er den konventionelle bilpark blevet disrupted. Der lever man af at sælge adgang til transport,« siger Peter Sorgenfrei.

Det er dog ikke teknologien i sig selv, der er disruption eller innovation. Det er medarbejderne, siger Peter Sorgenfrei. For det er dem, der skal skabe fundamentet for en fremtid, hvor hr. og fru. Jensen ringer til mobilitetsskyen i stedet for at starte skodaen, når de har brug for at komme fra A til B.

»Det er mennesker, der skal arbejde med en ny forretningsmodel, i nyt marked, med ny lovgivning og så videre. For at finde de rette laver jeg blandt andet en masse videointerviews. Jeg bruger meget tid sammen med dem i forskellige situationer - typisk situationer de ikke er vant til at være i, for at se, om de kan holde hovedet koldt,« siger Peter Sorgenfrei.

Vant til det uvante

De rigtige medarbejdere kan finde ud af at agere - og ikke bare reagere - i et miljø, der hele tiden forandrer sig. Løbende forandringer er et vilkår i mange organisationer og det er vigtigt, at medarbejderne inddrages. Fremtidens medarbejdere ser muligheder før og mens, de opstår. Ifølge Peter Sorgenfrei er det den måske vigtigste evne overhovedet på fremtidens arbejdsmarked.

Peter Sorgenfrei oplever, at mange kategoriserer sig selv som »forandringsparate,« uden nødvendigvis at være det.

»Mange siger: Dét vil jeg gerne være med til, det lyder fedt, jeg er forandringsparat. Men langt de fleste, de kan altså ikke.«

Han er gået efter at rekruttere mennesker, der tidligere har arbejdet i miljøer, hvor det uvante og uforudsigelige har været et grundvilkår, og/eller hvor han har tænkt om dem: det var da en sympatisk opgave at tage på sig.

»Jeg har eksempelvis ansat en mand, der har solgt møbler til børnehaver. Han kan jo kun være et godt menneske. Samtidig kender han det offentlige system. Jeg har ansat en, der har arbejdet som kommunikationsrådgiver under fem forskellige justitsministre og en, der har en fortid i Forsvaret, hvor man også bliver sat i nye situationer. Det er den type mennesker, jeg leder efter.«

Pyt med biler

Medarbejderens tilgang til fremtiden er langt vigtigere end kendskabet til biler. Faktisk er det ret irrelevant, siger Peter Sorgenfrei.

»Der er kun én på holdet, der ved noget om biler, og det er mig. Det, vi arbejder med, er ikke biler. Vi arbejder med mobilitet - ideen om at vi kan bevæge os bedre sammen i fremtiden,« siger Peter Sorgenfrei.

Han peger på, at alle der er en del af Autonomous Mobility har visionerne om at skabe bedre og mere bæredygtig transport:

»Alle medarbejdere interesserer sig for at skabe mindre trængsel, mindre forurening og færre ulykker. De kan se det sjove og det rigtige. Mindre vigtigt er det, om man ved, hvordan en bil fungerer, eller om man synes, en kasse med hjul er spændende.«

Det meningsfulde arbejde og en høj arbejdsglæde er faktorer, der er med til at gøre en virksomhed robust. Få IDAs 5 gode råd til at skabe en robust virksomhed.

Selvstændigt ekspeditionshold

En af de vigtigste egenskaber hos medarbejderne er, at de kan se sig selv som en del af et »ekspeditionshold« til fremtiden og har modet til at træffe selvstændige beslutninger.

»Jeg forsøger at skabe et miljø, hvor alle kan alting selv. Mange vil gerne lige spørge om lov, for det er de vant til, men når de spørger, er mit svar ofte: Behøver jeg have en holdning til det? I 70 procent af tilfældene gør jeg ikke, og jeg har ansat dem, fordi jeg mener, de selv kan træffe fornuftige beslutninger.«

Artiklen er oprindeligt publiceret på universe.ida.dk