Ud med pap-kortet: Nu kommer NemID til mobilen

Hvis du også har været irriteret over at skulle finde NemID-kortet frem fra din pung, hver gang du skulle logge på netbank eller borger.dk, kan du glæde dig over, at det snart er slut.

Nu bliver NemID digitalt og vil ligge på ens mobil som en app, skriver Finans.dk.

Det er innovationsminister Sophie Løhde (V), der står bag den nye app, i samarbejde med bankerne.

»Danskerne er blandt de mest digitale i verden, og både unge og ældre er med. Med den nye app til NemID giver vi nu danskerne et nemt og sikkert supplement til det eksisterende NemID-nøglekort. Vi rykker det fra pengepungen til mobiltelefonen,« siger innovationsminister Sophie Løhde (V) til Finans.dk.

Den nye NemID-app kommer ikke til at erstatte papkortet helt, men bliver et tilbud til dem, der er ønsker ID-kortet på mobilen.

Appen kommer i brug fra slutningen af maj. Når man har appen på mobilen, vil en betaling, der kræver NemID, foregå, som man kender det fra Mobilepay, hvor man blot swiper med fingeren.