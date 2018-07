Zealand: Hollandsk storaktionær værdivaliderer selskabet

Selskabet har derfor stået investeringsmæssigt i skyggen i Danmark af Novo Nordisk, Lundbeck, Genmab og Bavarian Nordic.

På trods af gode data og et projekt sammen med Sanofi har det kursmæssige gennembrud manglet. Hver gang der har været tilløb til bedre tider, har de kursmæssig vist sig kortvarig.

»Måske ændrer det sig nu med en anerkendt storinvestor, som ved sin investering værdivaliderer Zealand Pharmas pipeline,« spekulerer investeringsøkonomen og tilføjer, at en markedsværdi på blot 2,85 mia. kr. synes meget lav, ikke mindst i relation til projektet mod korttarmsyndrom og Shires køb af NPS i 2015.

Torsdag meddelte den hollandske investor Van Herk Investements, at selskabet har erhvervet 6,38 pct. af kapitalen og dermed er ny storaktionær.

»Van Herk Investments er måske ikke et navn de fleste kender, men Van Herk er også større investor i flere andre medicoselskaber,« anfører Per Hansen. De ejede blandt en del af belgiske Ablynx, Novo Nordisk gerne ville overtage, men som endte i hænderne på Sanofi.

LOVENDE PRODUKT

Zealand Pharma har aktuelt et produkt på markedet sammen med Sanofi - Soliqua i USA og Suliqua, som er navnet i Europa.

»Udfordringen har været, at salget har været væsentlig under det ventede blandt andet fordi Sanofi nok ikke har gjort den markedsføringsindsats, som man havde ventet, vurderer investeringsøkonomen og påpeger,« at Zealand Pharma også har andre projekter i fase 2/3.

Per Hansen fremhæver især, at Zealand Pharma har fremdrift med et middel mod korttarm med et betydeligt værdipotentiale.

»I 2015 købte Shire selskabet NPS for 5,2 mia. dollar og det væsentligste aktiv var et middel, Gattex, mod netop korttarmsyndrom,« oplyser Per Hansen og tilføjer, at siden da er markedet for det produkt vokset. Ifølge Per Hansen mener eksperter, at Zealands produkt, der om alt går vel kan være på markedet om et par år, er bedre.