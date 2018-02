Warren Buffett tror så meget på Kåre Schultz, at han satser 2 milliarder kroner

Godmorgen

Velkommen til en ny dag, hvor vinterferien så småt er så småt ved at lægge sig som en dyne over nyhedstrømmen. Men vi har dog fundet en række stærke nyheder, som bør skylles ned med en god varm kop kaffe.

1

Den tidligere topchef i Lundbeck, Kåre Schultz, har kastet sig ud i et udfordrende erhvervseventyr i Israel i spidsen for verdens største generiske medicinalvirksomhed, Teva Pharmaceutical.

Det er ikke gået stille for sig. Selskabet er i den grad i krise med en gæld på over 30 milliarder dollar. Øverst på Shultz' agenda står besparelser. En omfattende turnaroundplan vil over to år blandt andet skære 14.000 arbejdspladser væk, svarende til over en fjerdedel af Tevas globale arbejdsstyrke. Det er ikke noget, der harmonerer med israelsk indenrigspolitik, og den danske topchef har allerede haft mere end en samtale med den magtfulde premierminister Benjamin Netanyahu. Fagforeninger pustede sig også op, og truede med strejke.

Kåre Schultz kunne derfor muligvis godt bruge et skulderklap eller to. Og det kommer nu fra en mand, hvis boldøje, når det gælder investeringer, er særdeles godt. Den amerikanske investor Warren Buffett har set sig lun på Teva, skriver flere amerikanske medier.

»For investorerne er Buffetts indkøb den helt rigtige medicin på det helt rigtige tidspunkt. Det er en ultimative blåstempling af Kåre Schultz' turnaroundplan. Det giver ikke kun genlyd i Tel Aviv og på aktiemarkederne, men også hos de danske private investorer,« siger investeringsøkonom i Nordnet, Per Hansen.

Buffetts investeringsselskab, Berkshire Hathaway, har ifølge den lovpligtige indberetning til de amerikanske myndigheder - Securities and Exchange Commission - inden årsskiftet 2017/18 erhvervet ikke mindre end 18,9 mio. aktier i Teva til en værdi af omkring 2,1 milliarder danske kroner.

Teva-aktien steg onsdag 8,6 pct. i det amerikanske eftermarked.

2

Med en vækst i omsætningen på 35 pct. har Coop ramt plet med en relancering af de gamle designklassikere.

FDB Møbler forventer at runde en omsætning på 100 mio. kroner i 2018, der også har åbningen af tre butikker vest for Storebælt og eksport til udlandet på programmet.

FDB Møbler har historiske rødder tilbage til 1942, hvor den danske brugsbevægelse, der før hed FDB og nu kendes som Coop Danmark, ville lave enkle og funktionelle kvalitets­møbler, som alle havde råd til.

Den dengang 28-årige møbelarkitekt Børge Mogensen var den første arkitekt i spidsen for FDB Møbler, der i årtier drev egen møbel­fabrik og forretninger. I slutningen af 1970erne udviklede forbrugerne en køb og smid væk-­kultur, så FDB Møbler, der slog sig op på kvalitet og holdbarhed, lukkede og slukkede. Men i 2013 genoplivede Coop FDB Møbler, der genproducerede nogle af designklassikerne.

3

Zombieselskaber er ifølge den internationale samhandelsorganisation, OECD, defineret som selskaber, der i de seneste tre år ikke har tjent nok på driften efter af- og nedskrivninger til at betale deres renteomkostninger.

Zombieselskaber udgjorde otte procent af alle børsnoterede danske virksomheder i 2015. Og det får advarselslamperne til at blinke hos flere finansielle eksperter. Det skriver Finans.

I Danmark har flere end 20.000 danske virksomheder så høj gæld og så lav kreditværdighed, at de reelt er mere døde end levende.

Ifølge Claudio Borio, chef for BIS' monetære og økonomiske afdeling, kan de historisk lave renter meget vel være medskyldig i stigningen i antallet af zombieselskaber på tværs af Europa. Fordi renterne er lave, kan det betale at gældsætte sig, og så bliver virksomhederne ikke i samme grad presset til at skære deres gæld ned.

4

Det amerikanske aktiemarked steg for fjerde dag i træk onsdag, hvor investorerne trak på skuldrene og ignorerede stærkere end forventede inflationsdata. I stedet brugtes de efterfølgende kursfald til at samle de nu billigere aktier op i blandt andet Facebook, Amazon og Apple.

Onsdag lukkede S&P 500-indekset med et plus på 1,3 pct. til 2698,63. Dow Jones-indekset sluttede med en gevinst på 1,0 pct. til 24.893,49, mens Nasdaq endte med en stigning på 1,9 pct. til 7143,62.

De stærkt imødesete amerikanske forbrugerpriser viste en stigning på 2,1 pct. i januar sammenlignet med samme måned sidste år. Økonomerne havde ventet en stigning i forbrugerpriserne på 1,9 pct.

Dataene øgede spekulationen om accelererende inflation og genoplivede frygten for, at Federal Reserve bliver tvunget til at være mere aggressiv i de planlagte stramningerne af pengepolitikken.

De asiatiske aktier ligger torsdag morgen med stigninger i kølvandet af den positive udvikling på Wall Street onsdag, der trods høje inflationsdata steg op som Fugl Føniks efter en umiddelbar dukkert på frygt for accelererende amerikanske rentestramninger. De kinesiske aktører står udenfor, da markederne er lukket for fejring af det ugelange nytår.

Nikkei 225 +1,4

Topix +1,1

Hongkongs Hang Seng +2,0

Indiens BSE Sensex +0,7

Singapores STI +1,2

Sydney ASX 200 +1,2

kl 7.00, Norwegian, Q4

kl 7.15, Nestlé, Q4

kl 9.30: Sverige: Arbejdsløshed, jan

kl 11.00: Eurozonen: Handelsbalance, dec

kl 14.30: USA: Producentpriser, jan,

kl 15.15: USA: Industriproduktion,

Årsregnskab Fynske Bank

Investeringsøkonom i Nordnet, Per Hansen, har fundet tre ting, som den professionelle investor retter blikket mod torsdag.