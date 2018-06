Warren Buffett går i krig med markedernes kvartalsforventninger

To af den amerikanske investeringsverdens fremmeste skikkelser Warren Buffett og Jamie Dimon opfordrer amerikanske børsselskaber til at holde op med at oplyse kortsigtede forventninger til hvert kommende kvartal. Det gør de i en kronik i The Wall Street Journal.

Warren Buffett har fra tid til anden været verdens rigeste mand, ifølge Forbes, via sit ejerskab af investeringsselskabet Berkshire Hathaway, og inden han begyndte at forære væk af sin formue. Jamie Dimon er topchef i storbanken JPMorgan Chase.

Buffett og Dimon argumenterer for, at de korte forventninger, som de børsnoterede selskaber stiller investorerne i udsigt, kvæler de langsigtede investeringer, skriver Bloomberg News. De betyder nemlig, at selskabsledelserne tvinger sig selv til altid at levere det lovede, og det fjerner den nødvendige slæk til at justere i forhold til langsigtede behov. Kortsigtede behov forvrænger på den måde prioriteterne.

- Kvartalsvise indtjeningsforventninger fører ofte til en usund fokus på kortsigtet indtjening på bekostning af langsigtet strategi, vækst og bæredygtighed, skriver de to i deres kronik og påpeger, at virksomheder ofte tøver med at investere i teknologi, ansættelser og udvikling for at nå målene, som kan påvirkes af sæsonudsving eller andre faktorer uden for selskabernes kontrol.

De to erhvervsmænd skriver også, at fokus på kortsigtet indtjening har betydet, at der er sket et fald i antallet af børsnoterede virksomheder i USA gennem de seneste to årtier.

- Kortsigtede kapitalmarkeder har forhindret virksomheder med langsigtede perspektiver fra at blive offentligt noteret, hvilket har fjernet innovation og muligheder fra økonomien.

En opgørelse viser, at hyppigheden af kvartalsforventninger dog er faldende. I 2010 var det blandt selskaberne i S&P 500 36 pct., som stillede kvartalsforventninger i udsigt. I 2016 var det tal faldet til 31 pct., skriver Bloomberg News.

