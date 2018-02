Vestas sænker udbyttet og starter aktietilbagekøbsprogram

Bestyrelsen i Vestas foreslår på den kommende generalforsamling at få godkendt et udbytte på 9,23 kr. per aktie. Det er relativt tæt på analytikernes forventning, der ifølge Ritzau Estimates lød på 1,31 euro eller omtrent 9,75 kr.

I 2016 udbetalte Vestas 9,71 kr. per aktie til aktionærerne.

Oveni planlægger Vestas inden for kort tid at indlede et nyt aktietilbagekøbsprogram på 1,5 mia. kr. Det skal gennemføres frem mod offentliggørelsen af regnskabet for første kvartal af 2018, som er sat til udgivelse 4. maj.