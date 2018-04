Vestas i fokus: Begrænset optimisme på europæiske aktiemarkeder

Aktierne i Asien ligger dog en spids højere. Nye tiltag i handelskrigen mellem USA og Kina fra førstnævntes præsident, Donald Trump, efter amerikansk lukketid kan nemlig igen have sat en kæp i hjulet på optimismen, der ellers prægede den amerikanske handel tirsdag.

Det danske eliteindeks C25 sluttede tirsdag 0,4 pct. lavere, selv om Vestas trak pænt op efter en flot ordrehøst i påsken. Tirsdag morgen ligger de europæiske aktiefutures uens - DAX-futuren stiger en spids. Sammen med et generelt nyhedsfattigt marked ventes det at give en uændret til svagt faldende åbning.

Vestas handles onsdag uden retten til et udbytte på 9,23 kr. per aktie, hvilket kan sætte den aktie under teknisk pres. Tirsdag var vindmøllegiganten hjulpet frem af en flot ordrehøst i påskedagene, der sikrede et samlet set hæderligt første kvartal på ordrefronten.

Samtidig blev der tirsdag afholdt generalforsamling i Aarhus, og efterfølgende gik bestyrelsesformand Bert Nordberg i et interview med Ritzau Finans til angreb på prisafregningerne i de seneste auktioner over vindenergi, som han kaldte for »idiotiske«.

Vestas steg 3,3 pct. tirsdag til 444 kr.

Ørsted, der steg 0,3 pct. til 393 kr., får konkurrence fra amerikanske Deepwater Wind, der også har budt ind på et 200 megawatt stort vindprojekt til vands i Connecticut. Ørsted har budt på et projekt sammen med partneren Eversource. Vinderbuddet præsenteres efter planen i juni.

Danske Bank kan få lidt fokus med baggrund i en artikel i Børsen, der fortæller, at samarbejdet med de andre banker i Danmark har styrket det Danske Bank-ejede betalingsselskab Mobilepay.

Så det skal drøftes, om de andre banker skal være medejere af Mobilepay. Ifølge selskabets formand, Jesper Nielsen, kan banken muligvis få selskab af andre banker inden for et år eller to.

Danske Bank lukkede tirsdag i 224,50 kr. efter et fald på 0,4 pct.

ISS fik tirsdag kursklø som reaktion på en stor nedjustering fra franske Sodexo skærtorsdag, mens de danske handlere var på påskeferie. Det ramte flere aktier i sektoren tirsdag, men to analytikere vurderede over for Ritzau Finans, at problemerne hos Sodexo er meget selskabsspecifikke og ikke i samme grad vil ramme ISS.

ISS faldt 3,4 pct. til 216 kr.

/ritzau/FINANS