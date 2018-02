Verdens første whisky-fond lanceres i Stockholm

I mange år har det været muligt for individer at investere i fonde dedikerede til vintage-biler og fin kunst, i kontrast til prosaiske muligheder såsom aktier, obligationer, valutaer og råvarer. Og nu er sjældne Whiskys også blevet en del af investeringsmulighederne.

Det skriver The Independent.

Whiskyerne skal udvælges af fem investeringschefer, og whiskyfans kan købe enkelte flasker fra fondens online varebeholdning i takt med, at fonden afvikler sine investeringer ved at sælge de indkøbte flasker. Det forventes at fonden vil afvikle sine investeringer efter seks år.

»Med en global efterspørgsel for sjældne whiskys, der fortsat stiger, håber jeg, at vores fond vil gøre det sjældne whisky mere inklusivt og tilgængeligt for entusiaster,« siger Christian Svantesson til The Independent.

Christian Svantesson siger yderligere til The Independent, at inspirationen for fonden kommer fra hans egen passion for whisky, og at han, som entreprenør, ikke kunne modstå fristen for at kombinere sin passion med sin passion for at stifte virksomheder.

Fonden skal overvåges af den svenske finansmyndighed og er blevet godkendt til at blive lanceret på the Nordic Growth Market (NGM)-børs i Stockholm, hvilket gør fonden til verdens første børsnoterede single malt whisky-investeringsfond.