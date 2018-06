Velhavende sønderjyder trækker støtten til investeringsfond

I årevis har en flok velhavende sønderjyder stået bag rigmandsfonden Mayday Invest, der har fået penge fra blandt andet Fleggaard-arving Peter Boris Fleggard. Også energiselskabet SE og den tidligere Rema 1000-topchef og Dagrofa-koncernchef Carsten Normann har skudt penge i projektet, men nu har sønderjyderne sparket benene væk under investeringsselskabet.

Det skriver Børsen.

Det kommer sig af, at Mayday Invest har måttet nedrive sine investeringer voldsomt og senest blev tvunget til at aflevere sine anparter i et af porteføljeselskaberne efter en voldgift. Ikke nok med det så fratrådte ledelsen og bestyrelsen i fonden også for nylig.

Topchef Peter Eric Mathies skriver selv i en mail, at man ikke længere tror på projektet.

»Fordi der ikke var opbakning fra aktionærerne til en fortsættelse af aktiviteterne, og fordi ledelsen igennem flere måneder har arbejdet uden honorar,« skriver han ifølge Børsen.

Millionerne er fløjet ud af kassen over årene, og Mayday Invest kom ud af det seneste regnskab med et minus på 13 mio. kr. På daværende tidspunkt forklarede ledelsen, at en kikset børsnotering af Interfone i Singapore var den primære grund. Da der ikke længere er en ledelse i fonden, kan Erhvervsstyrelsen sende Mayday Invest på tvangsopløsning.

Fonden blev stiftet i 2009 af blandt andet Steen Folmer Pedersen, der tjente kassen på sin andel af mobiltelefongiganten Dangaard Telecom. I dag har Mayday Invest ændret navn til det anonyme Aktieselskabet af 31.03.2009, skriver avisen.

/ritzau/FINANS