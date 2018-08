Valuta: Yuan får rusketur på rygter om ekstra told

Den eskalerende handelstvist mellem USA og Kina har onsdag udløst lidt køb af dollar, der dog ganske opsigtsvækkende er vendt rundt over for den kinesiske yuan.

Yuan indledte ellers onsdagen tæt på bundrekord over for en kurv af de vigtigste valutaer og svækkedes også markant over for dollar. Men udviklingen er vendt ved 15-tiden, hvor dollar er presset ned tæt på 6,80 yuan efter at være handlet så højt som 6,8338 onsdag morgen.

Anonyme handlere fortæller til Bloomberg News, at mindst én stor kinesisk bank begyndte et aggressivt storudsalg af dollar ved niveauet 6,83 yuan.

Hvem der står bag, fremgår ikke, men det kan være et resultat af et indgreb fra centralt hold, da valutakurser og den svage yuan også har været et varmt emne i handelstvisten mellem USA og Kina.

Sent tirsdag forlød det, at parterne i den amerikansk-kinesiske handelsstrid var på vej tilbage til forhandlingsbordet, men optimismen led et knæk efter oplysninger om, at Det Hvide Hus overvejer at foreslå højere tariffer på kinesisk import for 200 mia. dollar.

Tarifferne skal ifølge forlydenderne øges til 25 pct. fra 10 pct., hvilket kan udløse en ny runde af handelsfjendtlig indstilling.

Ifølge kilder, som Bloomberg har talt med, er truslen dog fremsat med henblik på at få kineserne til forhandlingsbordet.

I det store kryds mod euro ligger dollar onsdag middag marginalt styrket i 1,1692 dollar mod 1,1701 dollar tirsdag ved 17-tiden.

Stærke nøgletal har onsdag bekræftet, at det amerikanske arbejdsmarked er i fin form. På aftenens rentemøde i den amerikanske centralbank ventes banken dog at fastholde renten samt renteudsigterne, der indebærer yderligere to renteforhøjelser i år.

/ritzau/FINANS